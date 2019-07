Temptation Island, Lidia Vella parla del comportamento della tentatrice Federica Lepanto all’interno del reality

Una nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è iniziata lunedì 24 giugno e, tra le tante corteggiatrici c’è anche Federica Lepanto, ovvero la vincitrice del Grande Fratello 14. La ragazza salernitana, come abbiamo potuto notare, si è immediatamente avvicinata a Massimo Colantoni e non solo visto che non appena finita la sua esperienza nel reality estivo targato Fascino è ritornata sui social spoilerando quanto successo.

Inutile dire che il suo comportamento all’interno del villaggio è stato criticato non solo da moltissimi utenti ma anche dai telespettatori affezionati al programma. A prendere però le difese della Lapanto ci ha pensato Lidia Vella, ex concorrente anche lei del Grande Fratello 14 ma anche ex fidanzata di Alessandro Calabrese, colui che durante la prima settimana di convivenza nella casa di Cinecittà ha avuto un flirt proprio con Federica.

Come ben ricordiamo, il triangolo amoroso fece discutere moltissimo soprattutto perchè Alessandro prese in giro Federica scegliendo la ragazza siciliana. Lidia, ospite a Non succederà Più il programma di Radio Radio, ha espresso la sua opinione sul comportamento della sua ex compagna di avventura.

“Non mi sento di giudicarla. Il ruolo di tentatrice può essere quello di chi ti ascolta, di chi dà consigli, senza il bisogno di far qualcosa. Penso che per questa cosa sia stata criticata. Sicuramente la si nota. Se ha esagerato con Massimo? Da fuori ti dico di sì, ma non conosco le dinamiche che si sono create” ha infatti chiosato la Vella. Oltretutto Lidia ha anche ammesso di aver sentito telefonicamente l’amica tentatrice immediatamente dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island.

La Vella ha dichiarato che Federica con lei non è entrata nei particolari perché ci sono cose super top secret e anche delle penali. però le ha accennato qualcosa come il fatto che di alcol, a Temptation Island, ce ne sia a fiumi. Per quanto riguarda invece il fidanzato Massimo, Lidia ha dichiarato che a suo avviso Federica non era affatto interessata a lui perchè non rispecchiava il suo prototipo di uomo: “Federica forse aveva aspettative più alte, anche per quello che ha scritto su Instagram. Si aspettava che andasse un po’ meglio. Però mi ha parlato di un percorso stupendo” ha infatti concluso Lidia Vella.