Temptation Island, le parole di Riccardo Guarnieri su Cristina e David: "Mi sono ricreduto"

David Scarantino e Cristina Incorvaia, ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, si sono messi in gioco nell’altro programma riguardante i sentimenti, Temptation Island, dove però non hanno superato il difficile viaggio dei sentimenti, sancendo la definitiva rottura della coppia.

Nonostante la coppia sia uscita insieme dal villaggio, tra i due le cose sembrano essere andate male a telecamere spente. Mentre Cristina lamentava di non sentirsi pienamente libera di essere se stessa, l’ex cavaliere, invece, si dichiarava innamorato di lei, dimostrandolo anche nel corso dell’ultimo falò.

Le parole di Riccardo Guarnieri su David e Cristina

Che Scarantino e la Incorvaia avessero dei problemi di coppia era già evidente durante la loro permanenza a “Uomini e Donne“, anche se l’attrazione e la passione ha riunito la coppia. Ma i problemi sembrano però essere riaffiorati durante la permanenza nel villaggio di “Temptation Island”, dove Cristina ha trovato conferme ai suoi dubbi.

Nonostante abbia dato l’ultima chance a David, accettando quindi di uscire insieme dal programma, la coppia è scoppiata subito dopo; come loro, lo scorso anno anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo erano usciti sconfitta dal viaggio dei sentimenti del dating show estivo, per poi ripresentarsi qualche mese dopo al Trono Over, quindi ritornare insieme più felici che mai. Sarà così anche per David e Cristina?

Un’altra coppia che invece non è riuscita a ricucire lo strappo è stata quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, sebbene usciti insieme dal reality condotto da Filippo Bisciglia, si sono poi lasciati al rientro al Trono Over. Ed è proprio Riccardo Guarnieri che nelle ultime ore ha voluto commentare la coppia David e Cristina.

Ad una specifica domanda fatta al cavaliere da un fan, Riccardo ha risposto: “Voglio essere sincero. Dopo aver visto il falò mi sono ricreduto su David. Io l’ho visto molto innamorato. E per quanto riguarda tutto ciò che ha raccontato che è successo in camera subito dopo… lo capisco perfettamente“.

L’apertura di Riccardo nei confronti di David sorprende molto, in considerazione del fatto che i due sono stati protagonisti di diversi scontri a “Uomini e Donne”, dovuti al fatto che per un certo periodo Scarantino ha frequentato Ida Platano, suscitando quindi la gelosia di Guarnieri. Tra loro anche uno scontro molto forte, che la produzione del programma di Maria De Filippi ha deciso, saggiamente, di non mandare in onda.