"Temptation Island", Lara Zorzetto ritrova l’amore: "Sì, sono fidanzata e sono molto felice"

Lara Zorzetto è divenuta in poco tempo una ragazza influencer davvero di successo; la donna infatti conta un discreto numero di followers sui principali social media come Instagram o Facebook. Ha raggiunto la notorietà grazie al programma “Temptation Island“, quando alla quinta edizione la ragazza partecipò insieme al suo compagno dell’epoca Michael De Giorgio.

Alla fine dell’esperienza del “il docu-reality” i due non hanno resistito alle tentazioni, finendo per lasciarsi proprio durante la trasmissione del programma. A detta dell’ex fidanzato De Giorgio, in realtà la Zorzetto aveva tutte le intenzioni di fare successo e di acquisire notorietà, e per farlo sarebbe stata disposta a tutto, persino progettare di partecipare al suddetto programma per poi lasciare il ragazzo in diretta tv, con l’unico obiettivo di fargli fare una pessima figura, ma allo stesso tempo, acquisire lei i consensi sui social.

Ovviamente queste sono solo illazioni, e mai si potrà sapere la reale dinamica dei fatti, ma ad oggi Lara appare avere un discreto successo sui social. Molto famosa soprattutto per alcuni suoi strafalcioni, che molto spesso pubblica sui suddetti social network. Sono oramai tanti i fan della ragazza, e soprattutto i suoi followers, che col tempo si sono affezionati a lei, e viceversa.

La ragazza di recente ha dichiarato di essere di nuovo fidanzata, ed ha finalmente ritrovata la felicità tanto agognata, che da tempo non provava insieme ad un’altra persona. Infatti a tal proposito si legge in un intervista fatta: “Sono molto felice. Sto davvero bene, ci siamo conosciuti in una maniera troppo divertente! […] Ho un ragazzo nella mia vita che mi rende la persona più felice che ci sia.“

Da poco tempo però pare che vi sia stata l’ennesima gaffe, che questa volta non è passata inosservata, soprattutto agli occhi degli haters sempre pronti a giudicare e a captare errori altrui. Lara infatti ha risposto di recedente a una fan, a seguito di una domanda, a proposito dei disturbi alimentari, e chiedeva se la Zorzetto ne soffrisse di qualcuno.

Lara invece ha risposto in maniera errata, confondendo intolleranza con disturbo, e risponde alla ragazza: “Ho svariate intolleranze sia a livello di cibo, dove da piccola ho sofferto parecchio, e devo stare attenta sia con problemi su quello che utilizzo sulla mia pelle“. In molti hanno reputato grave la diffusione di messaggi sbagliati, e la vastità della sua ignoranza di fondo, ragion per cui hanno criticato molto la risposta della Zorzetto.