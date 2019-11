"Temptation Island": Katia Fanelli appare nuda sui social e gli utenti si complimentano

È stata la “fotonica” dell’ultima edizione di “Temptation Island“, il personaggio più spumeggiante, ovvero Katia Fanelli. La ragazza è approdata nel reality dei sentimenti e delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, in coppia con il suo fidanzato Vittorio Collina. Si sono messi in gioco e messo a dura prova la loro storia d’amore.

L’esito è stato negativo, difatti i due durante il falò di confronto finale, dopo un acceso e intenso faccia a faccia, hanno messo la parola fine alla loro relazione. Vittorio ha iniziato a frequentare fuori dal programma, la tentatrice Vanessa Cinelli, con la quale aveva già instaurato un feeling speciale all’interno del villaggio dei fidanzati.

Katia dal canto suo non ha mai visto di buon occhio la frequentazione del suo ex con la tentatrice e ha più volte dichiarato che tra loro non durerà. La “fotonica”, terminata la relazione con Vittorio, ha iniziato a condurre una vita da single, tra feste, eventi mondani e incontri con i suoi ex compagni di avventura.

La ragazza vanta un seguito sui social molto intenso e proprio su Instagram ha postato una foto infuocata che di certo non è passata inosservata. Katia, nello scatto, appare completamente nuda. Si tratta di una foto in bianco e nero tratta da uno shooting, che ha subito mandato in visibilio i fan che ne hanno approfittato per complimentarsi con lei.

Appoggiata su uno sgabello, con un abito a rete, accompagnato da un tacco a spillo, dove a regnare è un vedo- non vedo, la didascalia è stata: “Sensualità non è ostentazione, ma eleganza. La sensualità è intelligenza espressa con femminilità. Non confondete la femminilità con l’essere volgare“. La stessa Katia ci tiene a precisare che non si tratta di volgarità, ma di pura femminilità e i fan hanno indubbiamente apprezzato, lasciandole commenti più che positivi.