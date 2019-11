"Temptation Island": Jessica Battistello spiega cosa l’ha spinta a tornare con Andrea

Durante l’ultima edizione di “Temptation Island” una delle coppie in gioco era quella composta da Andrea Filomena e Jessica Battistello. Durante la messa in onda del reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo assistito ad una situazione dove Jessica appariva vicina al single Alessandro Zarino e Andrea soffriva per lei.

I due che avevano partecipato a “Temptation Island” perchè Jessica non era più sicura dei suoi sentimenti verso il fidanzato, e addirittura aveva annullato le nozze fissate per lo scorso giugno, lasciarono la trasmissione separati, dopo un falò di confronto finale anticipato, intenso, infuocato, intimo e molto acceso.

Alla base di tutto vi era la forte vicinanza di Jessica al tentatore Alessandro Zarino (attualmente tronista a “Uomini e Donne“). Appena entrata nel villaggio delle fidanzate, Jessica si era subito lasciata andare con Alessandro, instaurando con lui un feeling speciale. Ciò aveva mandato Andrea su tutte le furie, tanto da spingerlo a richiedere un falò di confronto anticipato e ad andare via dalla trasmissione da solo.

Alessandro e Jessica dopo il programma si sono frequentati per un pò ma tra loro non è scoccata la scintilla, questo perchè la ragazza aveva capito di amare ancora Andrea. Oggi i due giovani sono tornati di nuovo insieme, decidendo di concedersi una nuova possibilità e Jessica, attraverso delle Instagram stories, ha raccontato di quando si è resa conto di amare ancora Andrea.

Nello specifico ha raccontato: “Più passava il tempo e più mi rendevo conto che mi mancava e volevo stare con lui. Io stavo male e non mi andava di sorridere, volevo soffrire e stare da sola“. Insomma la Bastianello poco dopo la conclusione del programma ha capito di amare ancora il suo Andrea e hanno dovuto faticare un pò prima di concedersi una nuova possibilità, perchè il ragazzo non si fidava di lei. Ma d’altronde è anche giusto che sia così.