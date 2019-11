Temptation Island: Jessica Battistello interviene in merito al trono di Alessandro e si schiera dalla sua parte

Tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino c’è stata, la scorsa estate, una piccola parentesi che ha un pò fatto saltare gli schemi. Entrambi hanno partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island“, lei come fidanzata, insieme al suo compagno Andrea Filomena e lui come tentatore. Nel villaggio delle fidanzate, tra Jessica e Alessandro si è instaurato fin da subito un feeling particolare.

Nel reality delle tentazioni e dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, puntata dopo puntata la Battistello e Zarino si sono avvicinati sempre più, tanto da mandare Andrea su tutte le furie. Durante il falò di confronto finale, Andrea e Jessica si sono detti addio e la causa è stato proprio Alessandro. Una volta terminato il programma i due hanno iniziato a frequentarsi fuori, ma l’esito è stato negativo.

Difatti Alessandro è diventato il nuovo tronista di “Uomini e Donne” e Jessica è tornata insieme al suo fidanzato Andrea. Il percorso di Zarino a “Uomini e Donne” non è però stato dei migliori, il ragazzo è stato vittima di un trattamento che non è per niente piaciuto al web, sia da parte di Maria De Filippi che della sua redazione.

La sensazione è che fosse stata studiata a tavolino la dipartita di Alessandro, reo di aver accusato Giulio Raselli, suo collega di trono. La scelta di Alessandro è ricaduta su Veronica Burchielli che gli ha risposto di no e Maria De Filippi subito l’ha fatta accomodare sul trono, diventando di fatto la nuova tronista. In merito a questa faccenda sono intervenuti in tanti, schierandosi dalla parte di Alessandro e accusando la De Filippi.

Anche Ilaria, Nunzia, Katia, le fidanzate di “Temptation Island” sono intervenute a difesa di Zarino. Ma a sorpresa c’è anche Jessica che dice la sua e soprattutto si schiera dalla parte di Alessandro, anche alla ragazza non è andato giù il modo in cui è stato trattato Zarino e attraverso delle Instagram stories ha espresso il proprio parere.

Jessica ha dichiarato: “Mi è dispiaciuto vedere come lo hanno umiliato. Non serviva. L’ho visto in difficoltà e mi è dispiaciuto molto. Mi è dispiaciuto anche sentire Maria che diceva fregatene un secondo dopo che Ale è uscito. E’ stato brutto molto brutto“. Insomma anche Jessica è intervenuta in questa faccenda e chissà se prima o poi non lo farà, chiarendo la propria posizione, anche la redazione impersonata da Raffaella Mennoia o la stessa Maria De Filippi.