"Temptation Island": il dettaglio choc sulla rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Sono trascorsi oramai dei mesi dalla rottura tra il partecipante di “Temptation island“ Francesco Chiofalo e la tentatrice Antonella Fiordelisi; precisamente la rottura del fidanzamento è avvenuta ben due mesi fa, quando alla fine dell’estate c’è stata la notizia bomba che i due ragazzi non erano più fidanzati.

Nonostante sia passato del tempo, si continua a parlare apertamente riguardo la loro storia e pare che quest’ultima non accenna ad estinguersi definitivamente. Sembra infatti che da qualche tempo sia sorto un nuovo particolare che ha destato notevole scalpore sul mondo del web. Nonostante infatti la bella tentatrice del programma Mediaset, Antonella Fiordelisi, abbia deciso di lasciare Francesco, dopo aver scoperto che il ragazzo la tradiva, pare che vi siano nuove news.

A seguito di numerosi tentativi andati a vuoto da parte di Francesco nel riconquistare Antonella, tra annunci pubblici e mazzi di rose, pare che alla fine dei conti la bella Antonella sia anche disposta a dare una seconda opportunità al ragazzo, infatti è stata la stessa Antonella a confessare di stare ponderando la decisione se dare o meno un altra chance alla loro storia d’amore.

Inoltre un fatto molto più sconvolgente ha destato una forte delusione per Francesco; molti suoi amici hanno tentato infatti di avvicinare Antonella, approfittando del suo momento di crisi, e soprattutto da single, per tentare di conquistarla in questo frangente emotivo molto fragile ed instabile.

Chiofalo si ritiene altamente deluso da parte di persone che ha sempre reputato amici e che lo hanno tradito nel momento del bisogno; il ragazzo in tal merito afferma: “Sono venuto a sapere che molti miei amici e personaggi pubblici (…) che mi chiamavano “bro“, “fratello“, e che si professavano grandi amiconi miei quando mi sono lasciato con la mia ex, Antonella, invece di fare uno squillo a me per vedere come stavo, hanno pensato bene di scrivere alla mia ex per (…) provaci con lei.“

In uno stato emotivo molto amareggiato Chiofalo prende una decisone molto ferma, minaccia infatti di pubblicare i nomi di tutti coloro che hanno tentato di avvicinare Antonella. Intanto sembra che i due ragazzi si siano riavvicinati, sono stati infatti visti insieme in uno shooting fotografico della ragazza.