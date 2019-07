Temptation Island, Francesco Chiofalo parla di Selvaggia Roma e del tumore: l’appello ai fan

Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al programma radiofonico “Non succederà più” su Radio Radio, dove ha risposto alle domande della conduttrice Giada Di Miceli, lanciando un importante appello.

A poche ore dalla fine dell’edizione 2019 del celebre dating show condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island, Filippo ha commentato i nuovi protagonisti per poi tornare a parlare di Selvaggia Roma, quindi trattare un argomento molto importante e serio, cioè quello del tumore che lo ha colpito al cervello.

Francesco Chiofalo lancia un importante messaggio ai suoi fan

L’ironia che caratterizza Francesco cela in realtà qualcosa di più, infatti altro non è che un schermatura necessaria per non sentirsi debole, per evitare insomma di lasciarsi andare alle negatività, affrontando invece tutto con la giusta positività. Questa è sicuramente una chiave importante per affrontre la vita, che Francesco ha voluto condividere con i suoi fan.

Ai microfoni di Radio Radio, ha raccontato che grazie ai tantissimi messaggi che riceve tutti i giorni, è riuscito ad entrare in contatto anche con ragazzi che hanno scoperto di avere delle malattie molto gravi e serie. Ed è proprio a questi ragazzi che Chiofalo dice: “I problemi di salute vanno combattuti con la positività“.

Francesco poi prosegue dicendo che consiglia sempre a tutti di non piangersi addosso, bensì godersi ogni minima cosa, imparando quali sono le priorità, quindi Francesco aggiunge: “L’unico modo per superare gli ostacoli della vita è ridere“. Parole giuste, che hanno toccato le corde dell’anima di tanti, suscitando non poca commozione in chi lo ha ascoltato.

Francesco ha poi ammesso che gli piacerebbe poter partecipare alla prossima edizione di Temptation Island Vip insieme alla sua attuale compagna Antonella Fiordelisi, anche lei ex tentatrice del celebre dating show prodotto da Maria De Filippi. Certo della loro relazione e del loro amore, Francesco si dichiara insostituibile. Quindi parlando di Selvaggia Roma ha lanciato l’ennesima frecciatina: “Ha pubblicato un singolo? Io non lo sapevo perché non la seguo più. Comunque non penso avrà successo, non è una cantante. Ma poi, chi la segue? Nessuno!“.