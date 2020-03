"Temptation Island", Flavio Zerella e Nunzia Sansone: la coppia esce allo scoperto

Nunzia Sansone e Flavio Zerella hanno condiviso l’esperienza di “Temptation Island“, seppur in due edizioni differenti. Flavio vi partecipò qualche anno fa insieme alla sua compagna di allora, Roberta Mercurio, all’interno del reality dei sentimenti, Zerella fu molto vicino alla tentatrice Diana condividendo addirittura un tatuaggio con lei.

Roberta decise allora di perdonarlo al falò di confronto finale e i due tornarono a vivere sereni la loro relazione, che dopo il reality show è durata per diversi anni ancora. Come un fulmine a ciel sereno, Flavio e Roberta qualche mese fa hanno annunciato la rottura. Nunzia invece ha partecipato a Temptation lo scorso anno con Arcangelo Bianco.

L’avventura di Nunzia e Arcangelo terminò prima del previsto perchè Bianco, dopo tredici anni di relazione, baciò la tentarice Sonia. Al falò di confronto Arcangelo si assunse le sue responsabilità e ritenne di non essere l’uomo giusto per Nunzia e per tale ragione la lasciò nonostante lei si disse pronta a concedergli una nuova possibilità.

Oggi le cose sono cambiate e una strana coppia sembrerebbe essersi formata: è quella composta da Flavio e Nunzia. Entrambi napoletani si frequentano spesso e sui loro profili Instagram non mancano gli indizi che portano in un’unica direzione. Dopo voci di corridoio sempre più insistenti e dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraevano vicini, Flavio e Nunzia sembrerebbero essere usciti allo scoperto.

Attraverso il proprio profilo Instagram Nunzia ha postato una storia che ritrae i supereroi Batman e Catwoman, accompagnata dalla scritta: “Tu sai” e il segno del fulmine. Dopo qualche ora, Flavio ha risposto ad alcune domande dei fan, una in particolare ha catturato l’attenzione dei più attenti, in particolare è stato chiesto a Flavio quale fosse la sua coppia preferita di supereroi e Zerella ha risposto proprio con Batman e Catwoman aggiungendo poi lo stesso segno del fulmine come Nunzia. Insomma i due ormai non si nascondono più.