"Temptation Island": ex concorrente aggredito nella notte

Michael De Giorgio ha partecipato insieme alla ex fidanzata Lara Zorzetto (diventata mamma lo scorso settembre del piccolo Leonardo, avuto dal compagno Mattia Monaci) alla quinta edizione del docu-reality di Canale 5 “Temptation Island” per mettere alla prova la loro tormentata e complicata relazione sentimentale.

Il ragazzo durante il programma televisivo si è avvicinato pericolosamente ad una delle tentatrici e per questo motivo ha concluso la sua storia d’amore con Lara (che subito dopo la conclusione della sua esperienza all’interno del villaggio delle tentazioni è diventata una famosa influencer, facendo supporre ad una sua partecipazione televisiva finalizzata a guadagnare followers per il suo profilo Instagram personale).

Nel corso della scorsa notte Michael De Giorgio, come da lui raccontato nel suo profilo Instagram personale attraverso alcune significative Instagram stories, è purtroppo stato vittima di una pericolosa aggressione. Il ragazzo è stato infatti ferito con una forbice che ha finito per traforargli il polso e lesionargli i tendini, rischiando in questo modo una grave emorragia.

Michael è stato subito operato ed ha avuto un intervento in ospedale che come da lui comunicato attraverso le Instagram stories, per fortuna, è andato per il meglio, anche se deve recuperare ancora totalmente le capacità e funzioni motorie. Il ragazzo ha infatti rivelato come al momento non si sappia ancora se nel tempo rimarranno delle limitazioni motorie ma al momento si considera del tutto fortunato per aver superato bene l’intervento.

Queste le sue toccanti parole: “Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non vi è cura”. Sembra infatti che a compiere la brutale aggressione sia stata proprio l’attuale fidanzata di Michael De Giorgio, ma al momento la notizia non è stata ancora confermata o smentita dal diretto interessato.