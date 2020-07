"Temptation Island": Ciavy e Valeria tra accuse e progetti futuri

Una delle coppie che ha più fatto chiacchierare in questa edizione di “Temptation Island“, è senza dubbio quella composta da Ciavy e Valeria. I due hanno dichiarato fin da subito di voler partecipare al reality dei sentimenti per capire se il loro era vero amore o abitudine e sicuramente non appena si sono separati e ognuno ha vissuto nei rispettivi villaggi, i problemi di coppia sono subito venuti a galla.

Ciavy ha parlato male della sua ragazza, mentre quest’ultima si è avvicinata pericolosamente al tentatore Alessandro Basciano, tanto che durante la messa in onda dell’ultima puntata tra i due c’è stato anche un bacio che ha mandato Ciavy su tutte le furie, portandolo a richiedere il falò di confronto immediato. Valeria ha accettato la richiesta del suo ragazzo e durante il momento i due hanno pesantemente litigato, decidendo di porre fine alla loro relazione.

Il falò di confronto è stato un disastro, con Ciavy che ha dato vita ad un vero e proprio monologo non dando la possibilità a Valeria di parlare, situazione perdurata nonostante i continui interventi di Filippo Bisciglia. Adesso che la puntata è andata in onda, il settimanale “Uomini e Donne Magazine” ha pubblicato un’intervista ai due, che hanno raccontato come sono andate le cose dopo (ricordiamo che le puntate di “Temptation Island” sono registrate e dunque, rispetto alla messa in onda, si è giunti ad un finale per tutte le coppie).

Ciavy, alle pagine del magazine ha ammesso di essere uscito da questa esperienza più forte di prima, ma comunque dispiaciuto per il triste epilogo della sua storia d’amore. Dalle parole di Ciavy emerge tanta rabbia, ma soprattutto accuse a quella che ormai è la sua ex fidanzata: “Esco ancora più convinto di quello che pensavo ossia di non fidarmi al cento per cento di lei, perché credo che non fosse del tutto trasparente, sono deluso. A Valeria tenevo ma ora so che quello non era amore. Mi ha dato fastidio la facilità e scioltezza con cui Valeria si avvicinava a un altro uomo senza alcun rispetto“.

Mentre Ciavy non nega la delusione provata così come la rabbia nei riguardi di Valeria, quest’ultima ha ammesso di aver ritrovato se stessa grazie a “Temptation Island”. La ragazza ha raccontato che grazie alla vicinanza ad Alessandro, ha avuto la possibilità di guardarsi dentro e riscoprirsi, ha confessato che le piacerebbe avere una casa tutta per se e per sua figlia e alla domanda se si aspettava la reazione di Ciavy, polemica ha dichiarato: “No, non credevo che volesse concludere l’esperienza. Forse, ma è solo un mio pensiero, se fosse rimasto colpito da una single sarebbe rimasto“.