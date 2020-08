Temptation Island, Anna Boschetti e gli scatti piccanti su Instagram

Anna Boschetti e Andrea sono stati una delle coppie più discusse del reality dei sentimenti Temptation Island. Soprattutto lei, non ha suscitato molte simpatie. E anche fuori non ha conquistato certo i follower, che spulciando sul suo profilo Instagram ha trovato delle cose molto curiose.

La fidanzata di Andrea è madre di due figlie e dopo essere uscita dal reality è stata presa di mira dagli haters che non hanno risparmiato commenti velenosi. A far parlare sono stati degli scatti di Anna postati sul suo profilo e che risalgono a qualche tempo fa.

Le foto sexy hanno fatto discutere e questo ha fatto arrabbiare Anna che ha minacciato prontamente denunce e querele. Già all’interno della casa aveva fatto parlare per le strategie messe in atto per convincere Andrea ad avere un figlio.

Nel profilo della Boschetti ci sono anche diverse foto insieme ad Andrea e alcune in cui Anna è insieme alle sue due figlie, avute da un amore precedente. Come detto prima, sono state le foto sexy a far discutere, ma anche le didascalie che lei ha messo a corredo di esse.

In una di queste foto Anna appare immersa in una vasca mentre sorseggia champagne dalla bottiglia. Immediate sono state le reazioni degli utenti alla frase scritta dalla Boschetti, che aveva detto di trovarsi a suo agio così! Insomma, è evidente che la Boschetti non susciti tanta simpatia in giro, ma bersagliarla per degli scatti sexy è veramente troppo.

Lei però non si è persa d’animo e ha ribadito che prenderà i dovuti provvedimenti. Cosa farà Anna? Citerà qualcuno per diffamazione? Intanto gli haters dal canto loro non si sono arresi e hanno continuato a criticarla, segno che non hanno dato peso alle minacce di Anna. Come finirà? La bella Anna si metterà il cuore in pace oppure agirà, come lei ha detto, per vie legali? Staremo a vedere!