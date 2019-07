Temptation Island, Andrea è pronto ad andare avanti dopo la rottura con Jessica

“Penso che l’amore che ho provato per lei, puro e sincero, non possa sicuramente sparire da un giorno all’altro”. Questo sono le parole di Andrea Filomena che, dopo l’esperienza di Temptation Island 2019, ha interrotto la relazione con Jessica Battistello, la quale durante il programma televisivo si è sempre più avvicinata al single Alessandro Zarino, da decidere di volerlo frequentare anche off camera.

Secondo quanto riportato dalla rivista Today il ragazzo in un’intervista per Uomini e donne magazine ha dichiarato di aver preso una bella batosta e che lentamente grazie anche alle persone che gli stanno vicino e alla propria famiglia, sta iniziando a superare questo momento. Inoltre Andrea è convinto che questa esperienza non sia stata totalmente negativa. Infatti, grazie alla rottura ritiene di avere avuto la fortuna di diventare più consapevole rispetto a ciò che vuole per sè nella vita.

Il comportamento di Jessica nei confronti di Andrea è stato infatti molto controverso e ha ferito i sentimenti di Andrea in maniera indicibile. Egli infatti afferma di essere rimasto attonito proprio perchè grazie a Temptation Island ha iniziato a scoprire lati del carattere di Jessica che prima gli erano assolutamente sconosciuti.

In particolare l’episodio che ha scosso maggiormente il ragazzo (ormai single) è avvenuto in maniera del tutto inavvertita e a suo dire inappropriata. La sua ex ragazza infatti dopo appena poche ore di conoscenza con il tentatore di cui poi si è infatuata Alessandro, ha iniziato senza alcun problema a discorrere con lui dell’intimità di Andrea condannandolo alla berlina televisiva e rendendolo oggetto di derisione di tutta Italia e in particolar modo della propria famiglia.

Andrea non è solo ferito ma è anche profondamente deluso infatti ha dichiarato che questo inaspettato gesto da parte di Jessica è stata per lui una grande mancanza di rispetto.