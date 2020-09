"Temptation Island", Amedeo e Sofia dopo il falò di confronto: come vanno le cose oggi

La nuova edizione di “Temptation Island“, targata Alessia Marcuzzi è partita. Abbiamo conosciuto le sei coppie in gioco, che hanno dato il via al loro viaggio nei sentimenti. L’inizio del docu-reality delle tentazioni, è stato slittato di una settimana a causa della scoperta da parte di una delle fidanzate, del tradimento, avvenuto tempo addietro, da parte del suo fidanzato.

Adesso l’identità della coppia è stata svelata, si tratta di Amedeo e Sofia. Durante la messa in onda della prima puntata, Amedeo ha confessato il tradimento e la sua compagna ha immediatamente chiesto il falò di confronto immediato. Il loro viaggio nei sentimenti si è concluso a pochissimi giorni dall’inizio, con Amedeo che ha accettato di incontrare Sofia.

La ragazza si è detta disposta a perdonare il suo uomo, ma lui non è apparso tanto convinto della cosa, manifestando una confusione nei sentimenti provati. I due hanno comunque lasciato insieme la trasmissione e adesso, a distanza di qualche tempo, hanno raccontato al magazine di “Uomini e Donne” come sono andate le cose tra loro, una volta terminata la loro esperienza.

A parlare è Sofia, che racconta come il reality non abbia risolto i loro problemi di coppia, ma le ha concesso la possibilità di guardare oltre e soprattutto di ascoltare maggiormente se stessa. Oggi però la coppia pian piano si sta ritrovando e Amedeo dovrà riconquistare la fiducia della sua ragazza. I due si sono ripromessi di partire da zero e di raccontarsi sempre tutto.

Gli errori del passato e la partecipazione a “Temptation Island”, ha concesso a questa coppia la possibilità di ritrovarsi. Sofia ha raccontato che, una volta lasciata la trasmissione hanno parlato per tutta la notte, come non era mai successo negli anni. Lei ha realizzato di voler stare al suo fianco, lui ha capito di amarla e adesso nei loro progetti futuri c’è la convivenza.

Amedeo, ha ammesso che l’esperienza gli ha insegnato che i problemi vano affrontati e che farà di tutto per riconquistare la fiducia della sua Sofia, perché è la donna più importante della sua vita e ha intenzione di dimostrarglielo. Dunque, seppur breve l’esperienza a “Temptation Island” è servita a questa coppia per ritrovarsi e comprendere gli errori commessi.