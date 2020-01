"Temptation Island 3": Flavio Zerella svela i motivi della rottura con Roberta Mercurio

Flavio Zerella e Roberta Mercurio hanno partecipato alla terza edizione del programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia, “Temptation Island”, per mettere alla prova il loro amore dopo 6 anni insieme, visti i ripetuti tradimenti da parte di Flavio nel corso della loro lunga relazione con diverse ragazze.

Al termine dell’esperienza televisiva all’interno del villaggio delle tentazioni Roberta e Flavio, nonostante gli avvicinamenti del ragazzo nei confronti delle tentatrici, hanno comunque deciso di uscire insieme e continuare la loro storia. La loro storia d’amore sembrava procedere per il meglio, nonostante i momenti di crisi, fino alla comunicazione della rottura definitiva avvenuta lo scorso dicembre.

Flavio, ospite del programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli “Non succederà più”, ha rivelato i motivi alla base della fine della relazione, terminata dopo più di dieci anni insieme. Queste le parole del giovane: “Lei voleva iniziare una convivenza e sposarsi. Facevo scivolare sempre queste decisioni, dicevo: “Poi lo facciamo“. Non facevo mai il primo passo, facevo il ragazzino, non il 30enne”.

Il ragazzo ha dunque confessato che il motivo principale della fine della storia d’amore è stata proprio la sua non presenza nella vita quotidiana della fidanzata e la difficoltà di costruire qualcosa di importante insieme alla sua amata. Flavio ha ammesso di aver sofferto molto, di aver compreso i suoi sbagli e di avere dei grandi rimpianti a causa dei comportamenti avuti nei confronti di Roberta.

L’ex concorrente di “Temptation Island 3” non nutre però grandi speranze circa un possibile ritorno di fiamma, queste le sue significative parole in merito: “Non è che si recupera dall’oggi al domani, non saprei nemmeno da dove ricominciare perché lei sta molto più avanti in questo percorso. Sta bene, ha cambiato abitudini”. Nonostante ciò ha rivelato di voler provare a trovare il coraggio per parlare faccia a faccia con Roberta.