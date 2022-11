Telegiornalista 2022: Giorgia Cardinaletti e Chiara Piotto superstar

Ascolta questo articolo

Stefania Scordio, Francesca Baraghini, Stefania Scordio e Giorgia Cardinaletti: sono le quattro giornaliste finaliste del sondaggio Telegiornalista dell’anno edizione 2022. Un riconoscimento organizzato dal portale online Telegiornaliste.com e riservato all’elezione ufficiale della telegiornalista più amata dal popolo del web. L’anno scorso vincitrice fu la giornalista Chiara Piotto di Sky, mentre la ‘corona’ della 26^ edizione del riconoscimento “La telegiornalista dell’anno” è stata attribuita nel 2020 alla nota Francesca Baraghini. A decretare la vittoria finale del premio, per questa edizione 2022, saranno la Giuria Speciale, composta dagli utenti del forum Telegiornaliste.com, e la Giuria Social composta da tutti gli utenti Instagram.

Le edizioni 2017, 2018 e 2019 erano state vinte nell’ordine da Federica Masolin (Sky), Francesca Baraghini e Giorgia Cardinaletti (Rai). Per l’attuale stagione 2022 il quadro delle semifinali è stato definito in queste ore ed è così composto. Stefania Scordio-Giorgia Cardinaletti (prima semifinale) e Chiara Piotto-Francesca Baraghini, già protagonista anche quest’ultima delle precedenti edizioni del sondaggio Telegiornalista (regina 2020 e 2018). Nelle prossime settimane si sapranno le finaliste ufficiali che si contenderanno il titolo di regina del 2022.

Federica Masolin, Stefania Pinna, Mia Ceran e Monica Giandotti sono state eliminate al tabellone dei quarti di finale, disputati qualche settimana fa. Nello speciale palmares del sondaggio Telegiornalista dell’anno tre vittorie a testa per Maria Concetta Mattei, Maria Grazia Capulli e Monica Bertini. Due trionfi per Mikaela Calcagno, Francesca Baraghini e Luisella Costamagna. Tra le giornaliste a vincere un trofeo troviamo Giorgia Cardinaletti, Chiara Piotto, Ilaria D’Amico e Simona Branchetti. Chi salirà quest’anno sul trono della regina d’Italia? L’attesa sta per terminare.

Il riconoscimento ‘Telegiornalista dell’anno’, precisano sul sito web dedicato gli organizzatori, non è un concorso di bellezza ma è un sondaggio (lungo e articolato in più fasi) per eleggere la telegiornalista più amata dal pubblico, secondo i criteri che gli elettori adottano a propria discrezione. Una telegiornalista può essere ammirata per la sua professionalità, il suo aspetto, la sua simpatia. Per telegiornalista si intende ai fini fel riconoscimento una giornalista della televisione che sia iscritta in Italia a uno degli albi dell’Ordine dei Giornalisti. È possibile determinare la vincitrice votando le proprie telegiornaliste preferite sul forum dedicato.

Nel frattempo si sta per concludere anche il premio Blog dell’Anno 2022, prestigioso riconoscimento riservato ai migliori blogger sportivi italiani. Nelle prossime settimane si saprà il vincitore. L’ultima edizione del premio di miglior blogger sportivo è stato vinto dal giornalista Daniele Bartocci, già vincitore del premio Renato Cesarini come miglior giornalista giovane e del premio giornalista dell’anno a Innovation&Leadership Le Fonti Awards a Piazza Affari. Nelle passate edizioni, tra i premiati dell’iniziativa targata Superscommesse, troviamo lo scrittore pontino Cristian Vitali, regista del Calciobidone (noto ormai anche come Bidone d’Oro), altro premio che partirà a inizio dicembre e che attribuirà il tradizionale e ironico riconoscimento al peggior calciatore straniero della Serie A 2021-2022. Ramsey, ex Juventus, è campione in carica del Bidone d’Oro.