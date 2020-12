Taylor Swift aiuta economicamente due mamme in difficoltà a causa della pandemia

La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova tantissime persone. Sono diversi, infatti, i commercianti che rischiano di tenere chiuse le serrande delle loro attività per sempre, in quanto non riescono a far fronte alle spese. In questo senso, diversi personaggi dello spettacolo e della musica si sono prodigati per venire in loro aiuto. Da Ed Sheeran passando per i Ferragnez sino ad arrivare a Taylor Swift. Ecco cosa ha fatto la nota cantante americana.

Taylor Swift dimostra per l’ennesima volta di avere un grande cuore al punto di aiutare sempre coloro che sono in difficoltà, proprio come ha fatto questa volta. Infatti, la cantante ha deciso di dare il suo aiuto a due mamme che versano in gravi difficoltà economiche per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Leggendo le storie di diverse persone, ha contribuito a rendere la vita di queste due mamme un po’ più agiata e serena, sperando che in questo modo anche altri si prodighino in tal senso, innescando una vera e propria catena solidale. Ha scelto di aiutare due mamme, entrambe del Michigan, donando la somma di 13mila dollari a ognuna. La cantante è riuscita a dare il suo contributo grazie a GoFundMe, una raccolta fondi, che le due donne hanno avviato online, per pagare le tantissime spese.

Per ognuna delle due mamme, scelte tra le varie testimonianze, oltre al quantitativo in denaro ha anche deciso di dare un messaggio personale scrivendo le seguenti parole: “Ho letto la tua storia sul Washington Post e ho pensato che hai dimostrato molto coraggio nel volerla condividere. Mi dispiace per tutto quello che hai dovuto passare quest’anno, perciò volevo farti un regalo, da una ragazza di Nashville a un’altra”.

All’altra mamma ha scritto un messaggio d’incitamento, sperando che possa trascorrere le vacanze natalizie insieme alla famiglia. Le due donne che la Swift ha deciso di aiutare hanno vissuto momenti difficili sia per quanto riguarda la salute, ma anche sul versante economico, rischiando addirittura di perdere la casa, in quanto non in grado di pagare le varie bollette. Purtroppo, la situazione delle due mamme non è la sola, in quanto sono tantissime le famiglie che devono convivere con questa triste realtà.