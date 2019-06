Taylor Mega svela di essere bisex: "Per me l’amore non ha sesso"

Nell’ultimo periodo Taylor Mega ha fatto parlare di sé grazie alla sua ospitata nella Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi. Una presenza durata solamente una settimana, con l’obbiettivo di essere la “disturbatrice” per la coppia formata da Francesca De André e Gennaro Lillio.

Proprio a causa di questa sua esperienza negli studi di Cinecittà, i rapporti tra Taylor Mega e Francesca De André sono diventati molto tesi. La gieffina ha rivelato infatti che l’ex fidanzata di Flavio Briatore non è così ricca come vuole far credere. Neanche l’influencer ci è andata leggera nei confronti della De André, poiché durante l’ospitata nell’ultima puntata del reality show, ha dichiarato che è una ragazza odiata da tutta l’Italia.

Le parole di Taylor Mega su Instagram

La modella friuliana, mentre rispondeva alle domande fatte dai suoi fan, ha rivelato che per lei l’amore non ha barriere: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne. Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età e non ha nazionalità”.

Sempre rispondendo alle domande dei suoi fan, Taylor Mega ha dichiarato di sentirsi pronta ad innamorarsi di chiunque. Infatti, la seguitissima influencer friuliana dichiara che per lei non è importante nè l’età, nè il sesso del suo futuro compagno.

Taylor Mega ha fatto parlare molto per la storia d’amore avuta con Tony Effe, uno dei membri del gruppo musicale italiano trap chiamato Dark Polo Gang. Nell’ultimo periodo invece si è mormorato che la modella friuliana avrebbe avuto una relazione con Hormoz Vasfi, uomo d’affari con un fiuto infallibile per il denaro e un patrimonio da capogiro.