Taylor Mega si avvicina ad Erica Piamonte: "Mai detto di essere etero"

Nelle ultime settimane Erica Piamonte è stata accostata a un possibile flirt con Gianmarco Onestini. Il tutto nasce da un video pubblicato dall’ex gieffino sul suo profilo Instagram, in cui si può intuire che i due, alla fine, si sono scambiati un bacio. La storia però viene immediatamente smentita dal fratello di Luca, poiché nell’ultima intervista rivela di essere single.

Erica Piamonte però, durante la sua esperienza nella casa del “Grande Fratello 16“, non ha mai nascosto di essere bisessuale, e viene confermato anche in una storia pubblicata su Instagram, in cui rivela di aver sempre saputo della sua bisessualità. Per questo motivo la sua vicinanza con Taylor Mega, che ha partecipato all’ultima edizione del GF come semplice ospite per una settimana, inizia a diventare sospetta.

Le ultime foto pubblicate da Taylor Mega

L’influencer friuliana, negli ultimi giorni, ha acceso nuovamente i gossip. Su Instagram infatti, rispondendo alle tante domande dei suoi fan, ha svelato: “Non ho mai detto di essere etero”. In seguito pubblica una fotografia insieme a Erica Piamonte all’interno della casa del “Grande Fratello 16“, mentre le due si stanno scambiando un abbraccio e in didascalia scrive: “Me and my princess. Adoro troppo questa foto”.

Ovviamente, dopo la pubblicazione di questo scatto, i gossip su una presunta relazione lesbo tra le due si è fatta ancora più prepotentemente. Di recente poi, sempre su Instagram, Taylor Mega ha speso delle parole dolci nei confronti di Erica Piamonte: “È genuina, fuori dalle dinamiche del mio mondo, non ha doppi fini… È una ventata di aria fresca. Purtroppo le persone si avvicinano a me solo perché vogliono qualcosa in cambio, dal tag, ai viaggi di lusso, al se**o, ai soldi, alla fama. A lei interessa solo di stare bene con me”.

Al momento comunque, oltre a questi chiacchiericci, non c’è nessuna conferma di una presunta relazione tra Erica e Taylor Mega, ma gli indizi che portano su questa strada non sono pochi. Vedremo se in futuro arriveranno ulteriori rivelazione da parte delle due amiche.