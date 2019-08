Taylor Mega senza vergogna in topless: il video bollente sulla barca scatena le fantasie del web

Taylor Mega ha dimostrato ancora una volta di essere a proprio agio in versione sexy ed è tornata a farsi immortalare senza veli, nella fattispecie in topless. Questa volta si è mostrata più sensuale e disinibita che mai, a bordo di un’imbarcazione privata nel bel mezzo del mare cristallino della Costa Smeralda.

Sebbene Elisia Todesco, in arte Taylor Mega, sia avvezza ad inebriare i propri followers con scatti provocanti e particolarmente audaci, questa volta ha voluto superare se stessa. La venticinquenne di Udine, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” e per un flirt avuto con l’imprenditore Flavio Briatore, ad oggi è una seguitissima influencer che collabora con svariati brand di moda su Instagram.

Nelle ultime 24 ore la sensuale Taylor ha sbalordito i suoi fan con una nuova Instagram story, che la ritrae in topless a bordo di una lussuosa barca e tra le onde del mare della Sardegna. Girata di schiena e senza la parte superiore del bikini, Taylor Mega ha stregato i suoi 1,8 milioni di fan con uno stuzzicante effetto ‘vedo-non-vedo’ e il suo rigoglioso seno.

Sebbene abbia coperto in parte il suo florido décolleté, servendosi di un asciugamano bianco, la giovane influencer è rimasta in topless per concedersi un massaggio rilassante e un trattamento beauty alle gambe. La 25enne dai fulgidi capelli color oro si è pertanto messa a nudo in diretta, tra beuty therapy e relax, mentre i suoi allupati followers la ringraziavano per l’esclusivo spettacolo offerto gratuitamente sul social network Instagram.

Nel giro di poche ore la notizia del suo perturbante topless ha fatto il giro del web, divulgandosi a macchia d’olio. Numerosi siti di gossip e profili social hanno condiviso i relativi screenshot del provocante topless di Taylor Mega, ottenendo immediatamente centinaia di like, commenti e condivisioni.