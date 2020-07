Taylor Mega risponde alle domande dei fan: "Domani mattina cancello tutto"

Una ragazza da sempre definita sopra le righe, sempre pronta a creare scalpore e notizia con le sue azioni e con i suoi racconti. Molto famosa anche grazie alle varie ospitate da Barbara D’Urso e ai suoi litigi in diretta tv, Taylor Mega di certo sa bene come farsi notare. Di recente la ragazza ha concesso che i suoi fan gli facessero una serie di domande su Instagram, provando a rispondere a tutte, persino a quelle più strane.

Utilizzando le storie di Instagram, infatti, la Mega ha risposto a quante più domande possibili, dissetando almeno in parte la curiosità sulla sua vita da parte della sua moltitudine di fan. Alcune domande che sono state sottoposte a Taylor erano davvero strane, tanto che la ragazza stessa aveva risposto con esclamazioni del tipo: “Ma che c…o di problemi hai?“.

Tra le varie domande c’è stato anche qualcuno che le ha chiesto se avesse mai perso la dignità in generale o magari dopo una serata e la sua risposta è stata affermativa. Qualcun’altro invece ha posto la domanda se mai avesse fatto qualcosa contro la sua volontà ed anche questa volta la Mega, sorprendendo tutti, ha risposto in maniera positiva.

Le domande sono state tante, come quella dove Mega confessa di non essere mai stata in galera, ma è stata tutta la notte trattenuta in commissariato, oppure di non essersi mai innamorata di una persona sposata, semplicemente perché, a detta della Taylor, nutre troppo rispetto per le donne.

Durante questa moltitudine di domande la ragazza ha poi affermato che tutte le risposte verranno cancellate a breve e che il gioco sarebbe quindi stato fine a se stesso, senza proseguimento. In molti però non hanno sottovalutato la risposta data dalla Mega sull’aver fatto qualcosa contro la sua volontà, cosa avrà voluto dire? Magari in futuro la ragazza chiarirà questa frase così criptica.