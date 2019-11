Taylor Mega pubblica foto sue da giovane: "Ecco il mio viso quando non ero rifatta"

Taylor Mega, uno dei personaggi pubblici del momento, da qualche mese riesce infatti a permanere al centro delle principali testate di cronaca rosa, una vera reginetta del gossip. Numerose sono state le storie sulla famosa influencer, dalle sue relazioni amorose alla sua omosessualità. Non solo la sfera affettiva e sentimentale, ma anche quella ancora più personale appare essere argomento di diffusa discussione da parte degli utenti.

Il mondo del web infatti si divide tra chi accusa aspramente la bella ragazza per i numerosi ritocchi e gli interventi di chirurgia plastica eseguiti sulla sua persona; altri utenti invece reputano che Taylor, in quanto personaggio televisivo, e soprattutto noto, appare importante dare una buona immagine di se stessi.

Molto probabilmente Taylor la pensa proprio così, infatti la bella ragazza non ha mai fatto mistero di essere ricorsa a più riprese alla chirurgia plastica e a qualche siringa. Infatti durante un’intervista gli viene chiesto se fa molto male fare le applicazioni alle labbra, nel tentativo di rendere le labbra più carnose, e la ragazza risponde: “A me ormai non più, all’inizio un po’, ma la prima l’ho fatta a 20 anni. Adoro le labbra carnose“.

Ma Taylor Mega non si è solo fermata alle labbra, anche il seno appare completamente ritoccato, infatti a tal proposito la ragazza racconta di un aneddoto, anche triste, che riguarda proprio l’intervento al seno, svelando che in realtà ha subito due volte la stessa operazione, in quanto durante la prima vi furono scarsi risultati finali. Infatti a proposito della mastoplastica additiva, la ragazza racconta: “La prima volta me le fece un chirurgo completamente incompetente e me le sbagliò. Dopo un anno per fortuna un angelo me le sistemò e rimpicciolì. Ora le amo e le adoro“.

Molti utenti in realtà accusano la ragazza di essersi anche rifatta il naso, in quanto appare troppo perfetto per essere naturale, ma su questo Taylor nega ed afferma che il naso è naturale, è che si è limitata a ritoccare solo seno e labbra. A ragion del vero infatti la ragazza pubblica sul suo profilo “Instagram” una foto di quando aveva 16 anni, per dimostrare che il naso appare essere il medesimo, ed in effetti ciò che appare alterato sono le regioni che egli stessa ha dichiarato di aver ritoccato.