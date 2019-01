Taylor Mega: "Per i miei standard dovrei guadagnare almeno un milione al mese"

Il 24 gennaio inizia “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Una delle concorrenti è Taylor Mega, la ragazza friulana conosciuta, in particolar modo, per la sua breve relazione con l’imprenditore Flavio Briatore.

Taylor è diventata molto popolare su Instagram (ad oggi conta più di un milione di seguaci) grazie ai suoi scatti molto hot. In questi giorni ha rilasciato un’intervista al magazine “Diva e Donna“, in cui parla dei suoi “vizi”, rivelando anche qualche particolare segreto della sua vita.

L’intervista

La sua dichiarazione a “Diva e Donna” inizia parlando della cosa più folle fatta nella sua vita: “Una volta ho perso la coincidenza di un volo economico. Avevo dimenticato il biglietto a bordo e mi avevano anche perso la valigia all’andata: ero furiosa perché non sono abituata ai voli economici, io li chiamo così quelli di linea. Allora ho noleggiato un jet privato da 25 posti solo per me e mia sorella. Da Ibiza a Milano, circa 30mila euro”.

In seguito dichiara che “i soldi non sono mai abbastanza” e per la vita che fa avrebbe bisogno di un reddito molto alto: “Non si guadagna mai abbastanza. Per i miei standard direi almeno un milione al mese. Li spenderei per jet privati per girare il mondo (mi manca l’Australia e un po’ di Asia), poi ville stratosferiche, shopping: forse non mi basterebbero neanche”.

Successivamente, aggiunge di aver dimenticato il numero di uomini che ha avuto nella sua vita, sottolineando però che con Flavio Briatore non è stata solamente una storiella di pochi giorni. Ora però si ritiene felice Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, che ha conosciuto grazie a un suo messaggio su Instagram. E non non nasconde un particolare hot: “Mi piace fare l’amore e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner: di Tony mi sono innamorata anche per questo”.