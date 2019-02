Taylor Mega, la sua presunta tossicodipendenza utilizzata per far audience a "L’Isola dei Famosi": l’ira dei social

Il secondo appuntamento de ‘L’Isola dei Famosi’ è principiato con la confessione di Taylor Mega che, durante la settimana, aveva rivelato di aver abusato di sostanze stupefacenti: “Sono abituata a esser criticata per le mie scelte, ma sono vera al 100% e questa è la cosa più importante. Il limite delle 3 settimane che mi ero data non c’è più, sono convinta di voler continuare.”

L’influencer ha sostenuto di essersi posta dei limiti perché conscia delle proprie debolezze, fragilità, del suo passato non indifferente, denso di attacchi di panico, ansia: “Non era facile affrontare un’esperienza come l’Isola perché vengono fuori i fantasmi interiori che nella vita di tutti i giorni riesci a seppellire. Ho avuto problemi di tossicodipendenza.”

Taylor ha messo in piazza il proprio passato difficile sottolineando che un’altra persona si sarebbe vergognata delle proprie azioni: “Dopo sei mesi sono riuscita a uscirne da sola per il bene che volevo alla mia famiglia e a me stessa. Quest’isola mi sta facendo credere di potercela fare”.

Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad un diluvio di complimenti per il coraggio di Mega che ha saputo affrontare i suoi fantasmi sottolineando di aver cambiato opinione su di lei, perchè nel suo caso l’abito non fa il monaco. La Pinella, in un monologo banale, denso di luoghi comuni, ha osservato che importante lanciare tale messaggio, chi è in difficoltà, chi usa sostanze, si deve far aiutare.

L’opinionista Alda D’Eusanio è rimasta impassibile, forse incredula, come i social disorientati dalla subitanea santificazione di Taylor dopo la dura condanna della prima puntata. “Ma la lapinella perché si fa prendere per il culo da cosi TaylorMega?? ma si può spacciare qualche mese di bagordi per tossicodipendenza?? … a già ma poi ne è uscita da sola. Con queste puttanate state offendendo chi guarda l’isola” ha cinguettato un internauta raccogliendo il sentire di chi ha reputato la confessione un semplice escamotage per poter ripulire l’immagine della compromessa naufraga. Taluni spettatori hanno giustamente sottolineato che l’influencer dice no alle droghe e alle canne quando è la ragazza di Tony Effe.