Taylor Mega fa una confessione intima: "Ho pagato un uomo"

In un mondo dove si è abituati (purtroppo) a sentir parlare di uomini che pagano le donne per fare sesso con loro, sentire che accade il contrario – ovvero che ci siano donne che pagano degli uomini perché le portino a letto – è quanto meno curioso, anche se è una pratica che negli ultimi anni sta facendo timidamente capolino, complici le numerose serie televisive che vedono come protagonisti gigolò, accompagnatori e spogliarellisti.

Nonostante ciò, si fa un’enorme fatica a capire come una ragazza bellissima, che potrebbe avere qualsiasi uomo, decida di pagare qualcuno per andare a letto con lei. Nell’opinionione comune, è una pratica che si potrebbe capire, persino giustificare, se a servirsene fosse una donna anziana o poco avvenente, sola o troppo impegnata col lavoro. Ma che a farlo sia una modella del calibro di Taylor Mega è semplicemente inconcepibile.

La rivelazione shock a Roberto Alessi

Non riusciva a crederci neanche Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”, che ha appreso questa notizia dalla diretta interessata. “Anche io ho pagato un uomo”, gli avrebbe sussurrato Taylor Mega dietro le quinte del programma di Barbara D’Urso, “Live – Non è la d’Urso“, dove si parlava appunto di donne che pagano gli uomini.

Come riporta su “Libero”, Alessi ha voluto sapere dalla bionda influencer com’era l’uomo in questione. “Bellissimo”, ha risposto la Mega, “e per averlo ho pagato”, ha ribadito. Ma come mai, potendo avere qualsiasi uomo, anche i più giovani e belli, Taylor ha deciso di pagare? Sarebbe bastato presentarsi davanti a lui in tutta la sua bellezza, ha commentato Alessi, col suo fisico scolpito da palestra e chirurgia e il volto da sex-symbol, per farlo capitolare.

Tutto senza sborsare neanche un centesimo. Il commento di Taylor Mega è stato a dir poco disarmante. “È l’ultima delle trasgressioni”, ha spiegato la modella, che Alessi definisce “l’incarnazione stessa del desiderio”. E la trasgressione, si sa, è più eccitante persino della bellezza.