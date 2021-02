Taylor Mega e Soleil Sorge attaccano Zorzi: "Violenza psicologica e cattiveria contro Dayane"

Mancano pochissimi giorni alla fine del “Grande Fratello Vip” e mai come adesso le ore nella casa appaiono davvero turbolente e per nulla distese. Si parte infatti dall’ultima puntata del reality, quando la modella brasiliana, Dayane Mello, fa il suo coming out, dichiarando di amare la sua amica Rosalinda Cannavò.

Sono in molti a pensare che la dichiarazione di Dayane non corrisponda al vero, ma che la sua è tutta una macchinazione atta a vincere questa edizione, insomma una sua strategia del tutto personale. A criticare la donna è stato primo tra tutti Tommaso Zorzi che, dopo la fine della puntata, ha dato adito a un acceso scontro con Dayane, affermando che non poteva dichiarare di essere bisessuale se poi la confessione non corrisponde al vero.

L’intervento di Taylor Mea e Soleil Sorge

In poco tempo sul web si è scatenato l’inferno, con tanto utenti che hanno generato e condiviso il post con l’apposito hashtag #fuoritommaso, con l’intento di far eliminare il meneghino dopo la sua sfuriata contro la Mello. Da poco si apprende però che Tommy abbia chiesto scusa alla ragazza, facendo quindi pace, ma sul web non si placano le critiche mosse contro l’influencer.

In merito alla questione intervengono persino Taylor Mega, amica di Tommy, e Soleil Sorge. Ecco infatti cosa ha dichiarato Taylor in merito alla faccenda: “Io voglio bene a Tommy e tifo anche per lui, però dire a Dayane che non può dire di essere bisessuale in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una cavolata“.

Soleil Sorge invece ci va più pesante contro Zorzi e dichiara che la sua è stata una vero violenza psicologica: “Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la bella con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia!“. A questo punto non resta che attendere la fine del reality per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del GF Vip.