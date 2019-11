Taylor Mega dichiara di essere stata vittima di bullismo: "Ad oggi tutti vorrebbero stare al mio posto"

Taylor Mega è sicuramente una dei personaggi più chiacchierati sul web. L’influencer friuliana ha fatto parlare di sé per l’ultima intervista rilasciata a “Live – Non è la D’Urso“, dove, come svelato anche dalla D’Urso, non era molto lucida. Solamente grazie ad alcune indagini fatte dal tg satirico “Striscia la notizia”, però, si è scoperto che era un po’ brilla.

La vita della ragazza non è stata sempre semplice. Infatti, durante una chiacchierata fatta con i suoi fan nelle storie di Instagram, rivela di essere stata vittima del bullismo, ma grazie al successo è riuscita nuovamente a trovare fiducia in se stessa. Come riporta “Gossip e Tv“, l’influencer dichiara di essere diventata quello che è oggi perché da piccola non veniva mai considerata da nessuno.

Uno dei problemi era il proprio aspetto, poiché i suoi genitori le tagliavano i capelli fino a diventarli corti perché aveva il vizio di girarseli con un dito. Ma da piccola, sempre secondo Taylor, era bersagliata anche per altri motivi: “Non ho un carattere grazioso, dolce e delicato quindi mi dicevano che ero un maschio. Poi non mi vestivo mai firmata”. Ad oggi però l’influencer Taylor Mega non sembra portare rancore verso i suoi detrattori, ringraziando i suoi genitori perché anche grazie a loro è diventata una ragazza affamata.

Taylor Mega si ritrova spesso come ospite nei salotti televisivi condotti da Barbara D’Urso ed ha fatto parte per qualche settimana nel cast del “Grande Fratello“. Questo non piace a tutti i suoi fan, poiché in molti pensano che dovrebbe dedicarsi più alle attività online che far parte di questi programmi.

Tuttavia Taylor Mega su questo argomento dichiara che la gente prova a farla sentire insicura tuttora, con frasi del tipo: “Taylor dovresti fare foto più da influencer”, “Taylor dovresti essere meno spinta”, “Taylor dovresti cambiare trasmissioni”. Ma la nota influencer sostiene di reagire con superiorità a tutto ciò, in quanto “alla fine vorrebbero tutti stare al mio posto”.