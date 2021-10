Tapiro per Federica Pellegrini a causa di Rosolino, ma lei ammette: "C’è stato qualche bacio"

Non si placa la rubrica dei tapiri del noto tg satirico Striscia la Notizia. Di recente infatti il programma di Antonio Ricci è stato pesantemente attaccato, proprio sulla rubrica portata avanti da anni da Staffelli, riguardante il tapiro consegnata ad Ambra Angiolini, dopo la rottura sentimentale con Allegri.

Nonostante gli attacchi mediatici, pare che il tg vada avanti imperterrito per la sua strada, sempre pronto a consegnare tapiri ai personaggi famosi. A questo giro pare che l’ennesimo tapiro sia stato consegnato alla già navigata, in fatto di tapiri, Federica Pellegrini. La ragazza ha ricevuto il tapiro per via di quella discussione a distanza imbastita con il suo amico e collega napoletano Massimiliano Rosolino.

Federica contro Massimiliano: il diverbio a distanza

Pare che tutto sia iniziato quando Massimiliano, in una sua recente intervista in cui saltò fuori il nome di Federica, affermò che in realtà la ragazza è stata messa su un piedistallo. Parole che non sono andate molto a genio alla campionessa olimpionica, tanto che ha poi ribattuto: “a qualcuno rode il cu..“.

La discussione si è poi protratta nel tempo tanto che Staffelli ha deciso di portare il tapiro proprio alla Pellegrini, ed in quel frangente la ragazza non a esitato a dire la sua in merito: “Ci sono rimasta male perché quando lo incontro Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis“.

In più occasioni però Rosolino ha provato a giustificare il suo intervento iniziale, affermando che il suo concetto è stato frainteso, in quanto voleva dolo dire che sono stati gli altri ad averla messa su un piedistallo, non lei stessa. Tali parole pare che non abbiano di molto migliorato la situazione.

Si passa poi a una leggenda che da anni serpeggiava tra le vasche olimpioniche, ovvero di un flirt nato tra i due protagonisti di questa storia. All’epoca Rosolino disse che era solo una leggenda metropolitana, ma allo stesso tempo la Pellegrini non ha esattamente affermato la stessa cosa: “Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio. Ma io allora avevo 16 anni e lui dieci in più“.