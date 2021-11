Tapiro ad Ambra Angiolini: Striscia La Notizia svela un retroscena inedito

Sono passati appena venti giorni da quando la famosa attrice e compagna del noto allenatore Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini, ha ricevuto in dono da Valerio Staffelli, e quindi dal noto tg satirico Striscia la Notizia, il famoso tapiro d’oro. In se il gesto del tapiro non ha un gran significato, ma ciò che ha creato scalpore e polemica è stata la tempistica sbagliata, secondo molti, della consegna del tapiro.

In un momento di profondo sconforto per la Angiolini, in molti hanno reputato di cattivo gusto il gesto della consegna del tapiro da parte di Staffelli. La polemica, in gran parte, è stata generata dalla figlia di Ambra, dichiarandosi indignata e sbalordita di come si possa approfittare di un momento di tristezza di una donna, solo per l’audience televisivo.

Tapiro ad Ambra: i retroscena di Striscia la Notizia

La redazione del programma di Antoni Ricci però solleva alcuni retroscena che in effetti non erano mai stati presi in considerazione prima. Secondo quando riportato dal tg, pare che dietro l’intervento della figlia di Ambra si nasconderebbe in realtà l’agenzia dell’attrice. Facendo infatti pubblicare il messaggio alla ragazza, si è generata la bufera che di certo avrebbe creato popolarità e attenzione mediatica.

Insomma secondo il tg, il tutto è stato achitettato ad hoc con il solo scopo di sfruttare la notizia per ottenere popolarità. Striscia giustifica le proprie dichiarazioni affermando che la foto che è stata pubblicata dalla figlia di Ambra è la stessa foto che è proviene in realtà dall’agenzia dell’attrice.

Ovviamente non poteva non intervenire la stessa agenzia accusata dal tg, dichiarandosi completamente estranea alle accuse. Ecco infatti cosa è stato dichiarato dall’agente di Ambra: “Sono talmente incredula che non ho niente da dire…la verità è che io consiglio sempre di non parlare, di non fare e non brigare…“. Sembra dunque che, con ogni probabilità, Striscia la Notizia tornerà a parlare presto della notizia.