Tapiro ad Ambra Angiolini, i legali contro Striscia la Notizia

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri a seguito di un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus, hanno deciso di chiudere la loro relazione, notizia annunciata dal noto settimanale Chi lo scorso 13 Ottobre e che in breve tempo ha sollevato onde di pettegolezzi e scalpori mediatici.

Come spesso accade, Valerio Staffelli, famoso inviato di Striscia La Notizia, programma televisivo in onda ogni sera su Canale 5, si è recato dall’attrice per consegnarle il famoso tapiro d’oro, spettacolarizzando la rottura e il tradimento e mancando totalmente di tatto e sensbilità.

L’episodio porta nuovamente a chiedersi quanto la televisione abbia il diritto di sconfinare nella vita privata di un personaggio pubblico, infatti sempre più insistenti e impulsive sono state le domande di Staffelli sulla relazione e i motivi della rottura, invadendo completamente gli spazi della donna e sconfinando nella maleducazione.

Non è la prima volta che le consegne dei tapiri d’oro vengono contestate, ma stavolta anche il mondo di Internet e vari personaggi, in particolare sulla piattaforma Instagram, si sono mobilitati a favore di Ambra Angiolini, criticando aspramente la satira e il modo di agire dell’inviato ed esprimendo solidarietà nei confronti di una donna che prima di essere personaggio pubblico è un essere umano e, in quanto tale, la sua sofferenza non dovrebbe essere motivo di risate e ilarità, anzi, il suo dolore dovrebbe essere compreso e rispettato.

I legali di Ambra Angiolini, in una nota diffusa due giorni fa, hanno reso pubblico il fatto di valutare delle iniziative contro Valerio Staffelli e il programma televisivo intero, soprattutto in quanto sostengono che la donna non fosse consenziente, cosa che aggrava notevolmente la posizione della controparte.

Polemiche anche contro Vanessa Incontrada che, sempre durante la trasmissione, ha continuato a ridere e ironizzare sul tradimento piuttosto che placare la situazione e mostrare affetto e vicinanza nei confronti della collega.