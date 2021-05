Tapiro a Diletta Leotta per il bacio a Ryan Friedkin: "Solo un limone"

Il capitolo gossip su Diletta Leotta sembra non arrestarsi. La giornalista solo qualche tempo fa si era detta stanca del giornalismo spazzatura che notizie di poco conto che violano non solo la vita privata di una persona, ma la giudicano in maniera negativa in quanto donna.

A mettere il punto fine a tutta questa vicenda, o almeno così sembrerebbe, ci ha pensato Striscia la Notizia con la consegna del Tapiro d’Oro. Quest’ultimo era arrivato proprio per l’incongruenza tra quanto dichiarato da Diletta Leotta e dalla foto riportare sui rotocalchi di gossip che la ritraevano mentre dava un bacio a Ryan Friedkin, vice presidente della Roma.

A differenza della precedente smentita, questa volta Diletta ammette lo scambio di effusioni con Friedkin, ma chiarisce che quelle foto risalgono a molti mesi prima, per la precisione a Dicembre quando non era ancora fidanzata con l’attore turco Can Yaman. “Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un ‘limone’ te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can Yaman, ero in macchina con lui poco fa”, ha dichiarato.

Non ha perso occasione, però, per ribadire il proprio punto di vista sulla violazione della propria vita privata. “Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa”.

Se Diletta Leotta sembra aver chiarito tutti gli avvenimenti di queste ultime settimane e anche quelle passate, rimane il massimo riserbo da parte del vice presidente della Roma, Ryan Friedkin. Quest’ultimo, infatti, seppur tirato in ballo svariate volte dalla stampa e dalle notizie di gossip, non si è mai espresso in merito, nè per confermare, nè per smentire le voci che lo volevano come amante o nuovo compagno della giornalista.