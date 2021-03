Tania Cagnotto mamma bis: oggi è nata Lisa

Fiocco rosa per Tania Cagnotto e per l’atleta e marito Stefano Parolin. Proprio oggi, venerdì 5 marzo 2021, la cicogna, dopo aver portato loro Maya, la primogenita nata a gennaio 2018, ha bussato nuovamente alla loro porta, con la nascita della piccola Lisa.

La piccola si è fatta attendere, ha spiegato la campionessa azzurra di tuffi su Instragram, in un post in cui, con tutta la sua gioia, comunica la bella notizia ai followers: “Ce l’abbiamo fatta, dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia”.

I primi scatti tenerissimi di Lisa

Tania Cagnotto ha condiviso con tutti coloro che la seguono 2 immagini: la prima, tenerissima, in cui madre e figlia, finalmente, fanno conoscenza e poi un’altra, con un primo piano della bimba. La campionessa, da quando ha annunciato di rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo per la famiglia, ha sempre aggiornato i followers con foto e post riguardanti l’andamento della sua gravidanza, oltre a video davvero divertenti come quello che vede protagonista Maya, mentre bussa al pancione della mamma, invitando la sorellina ad uscire.

Nell’estate 2020, Tania ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla carriera sportiva e la sua seconda gravidanza, dicendo: “Dopo aver vissuto emozioni indescrivibili nello sport, da oggi nuove avventure altrettanto emozionanti ci attendono all’orizzonte“.Immancabili gli auguri delle star per il lieto evento.

Massimiliano Rosolino ha scritto: “Auguri, avrà preso la rincorsa”, mentre la sua amica e collega Francesca Dallapè ha commentato: “Che meraviglia!Sono tanto felice per te!”. E poi gli auguri di Aldo Montano, Amaurys Perez, della Federazione Nuoto, tutti uniti per dare il benvenuto alla piccola Lisa che pesa 3 chili e 110 grammi e gode di ottima salute. Tania Cagnotto aveva finito il countdown lo scorso 24 febbraio e da allora si è sempre chiesta quando la sua piccola si sarebbe fatta vedere.