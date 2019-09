Tania Cagnotto in vacanza in Sardegna con la piccola Maya ed il marito Stefano Parolin

Ecco la piccola Maya Parolin, di 19 mesi, che si diverte insieme a mamma Tania Cagnotto, 34 anni ed a papà Stefano Parolin, 36 anni, nelle acque cristalline della Sardegna meridionale. Nelle foto esclusive del settimanale “Oggi“, possiamo vedere come la campionessa olimpica si diverte e si rilassa in Sardegna con la sua amata famiglia al gran completo.

Maya entra in acqua insieme a mamma Tania, felice e contenta, l’acqua d’altronde è il campo di mamma e dei nonni Giorgio Cagnotto e Carmen Casteiner, tutti e tre campioni indiscussi in questo elemento. Tania infatti, ha conquistato grazie ai suoi tuffi, un argento ed un bronzo olimpico, insieme a svariati titoli mondiali ed europei.

I nonni di Maya, sono stati grandi tuffatori negli anni ’70 ed ancora oggi le loro imprese sportive sono ricordate ed amate dagli italiani, i quali continuano ad essere orgogliosi di loro. Maya è nata nel 2018, bimba che Tania ha avuto insieme al marito Stefano Parolin e che già si trova completamente a suo agio in acqua, elemento che, come si vede dalle foto in esclusiva di “Oggi”, sembra gradire moltissimo.

In acqua la bimba è accompagnata da mamma Tania, che le insegna a muovere i suoi primi passi nelle acqua cristalline della Sardegna meridionale. Successivamente le raggiunge papà Stefano Parolin ed in un baleno si crea una scena indimenticabile e dolcissima. Maya che resta a galla grazie ad una ciambella e nuota felice insieme con i genitori.

Tania in vacanza ha interrotto per qualche giorno gli allenamenti insieme alla compagna azzurra Francesca Dallapè, allenamenti necessari per le qualificazioni a Tokyo 2020, ma anche Tania ha bisogno di una vacanza rilassante con la famiglia. Tania Cagnotto si è sposata nel 2016 sull’Isola d’Elba con una cerimonia indimenticabile e molto romantica. La figlioletta Maya, è nata il 23 gennaio dello scorso anno e la mamma giustamente, non ha occhi che per lei.