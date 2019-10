Sylvie Lubamba sulla soglia della povertà, in attesa di reddito di cittadinanza e casa popolare

Sylvie Lubamba, indimenticabile icona trash degli anni 2000, è salita agli onori della cronaca per la sua partecipazione al reality show Mediaset, “La Talpa” e per degli scandali inerenti ad alcune attività criminali che l’hanno portata dritto dietro le sbarre. A distanza di anni, la turbolenta vita della showgirl di origini congolesi non sembrerebbe essere rosea.

In un recente comunicato stampa, l’esplosiva ex soubrette di Piero Chiambretti ha dichiarato, infatti, di aver chiesto il reddito di cittadinanza e di esser in attesa dell’assegnazione di una casa popolare: “Attendo risposta, sono in graduatoria per la casa popolare e sto anche cercando un lavoro normale, sento spesso che la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, io invece faccio fatica ad arrivare alla terza settimana”.

L’ex concorrente del reality show “La Talpa” è scesa in minuziosi dettagli, mettendo in piazza la grave situazione finanziaria in cui versa: “Ringraziando il cielo mia madre mi aiuta e mi nutro quotidianamente dell’affetto di amici, famiglia e nipoti che mi amano. Le persone pensano che noi cosiddetti vip ce la passiamo bene e viviamo da nababbi, invece non è affatto così”. Sylvie Lubamba ha confessato, infatti, di essere disoccupata da 10 anni e che l’ultimo contratto lavorativo che avrebbe firmato era quello relativo al programma “Markette” di Piero Chiambretti.

Sebbene la stragrande maggioranza dei vip ritenga che divulgare i propri problemi economici al pubblico possa esser denigrante, Sylvie Lubamba si è sbottonata e ha raccontato, senza imbarazzo alcuno, della sua precarietà lavorativa e di vivere al limite della soglia di povertà.

Priva di una effettiva continuità lavorativa, la 47enne con origini africane ha dichiarato di vivere alla giornata e di avere serie difficoltà a sbarcare il lunario. In preda all’amarezza e alla rassegnazione, l’ex “gioiello” di Piero Chiambretti ha gridato al mondo di non avere più denaro per mantenersi e, a suo dire, sarebbe condannata ad un futuro privo di speranza.