Sylvester Stallone si racconta: "Sono un padre geloso e protettivo, sono solo il classico padre italiano"

”Non importa quanto forte si colpisce, ma quanto forte ti colpiscono. E conta andare avanti”. Queste sono le parole di Sylvester Stallone, l’uomo che ha portato alla gloria il personaggio di Rocky Balboa, costruendo una carriera di successo nell’industria cinematografica. Tuttavia, dietro i guantoni da pugile e le mitragliatrici di Rambo, si nasconde un uomo che desidera mostrarsi per quello che è realmente nella vita di tutti i giorni.

Sylvester Stallone, all’età di 76 anni, ha deciso di abbandonare il ruolo di attore e di mostrare al pubblico il suo lato più intimo. Nel docu-reality intitolato “The Family Stallone“, disponibile su Paramount+, siamo introdotti nella vita quotidiana dell’attore insieme alla moglie Jennifer Flavin e alle loro tre figlie: Sophia, Sistine e Scarlet. Queste ultime, tutte con l’iniziale “S” come marchio di fabbrica del padre, sono diventate famose a loro volta.

Lontano da casa per settimane intere sul set, Stallone ha dovuto affrontare il senso di colpa per le sue lunghe assenze dalla famiglia. In gioventù, ha trascorso circa il 40% della sua vita sul set, rimanendo lontano da casa per 100 o addirittura 130 giorni all’anno. In un’intervista, l’attore ammette di pentirsi di non aver trascorso abbastanza tempo con la sua famiglia e di non aver avuto il piacere di veder crescere e sbocciare i propri figli.

Se sul grande schermo Stallone ha sempre interpretato l’eroe hollywoodiano, il maschio alfa invincibile, come padre è estremamente attento alla sicurezza delle sue figlie. Si definisce un padre protettivo, vivendo nella costante paranoia riguardo a ciò che potrebbe accadere loro. Anche quando sono diventate adulte, continua a preoccuparsi per la loro incolumità. Le figlie raccontano che, se hanno un appuntamento, lui le chiama continuamente per assicurarsi che siano al sicuro. Insomma, ”un vero padre italiano”, come ammette Stallone con ironia.

Tuttavia, questa protezione e attenzione eccessiva possono intimidire i ragazzi che si avvicinano alle figlie di Stallone. A quanto pare, alcuni pretendenti si presentano con un copione, chiedendo se desiderano uscire con il ragazzo o con il padre famoso. Nonostante l’osservazione di Stallone sul fatto di essere geloso delle sue figlie, preferisce adottare un atteggiamento distante e non pensarci troppo.

La moglie di Stallone, Jennifer Flavin, conosce l’attore da più di 35 anni e ha condiviso con lui molti alti e bassi. Nel corso degli anni, la coppia ha dovuto affrontare le difficoltà di una vita pubblica, in cui ogni loro movimento viene scrutato dai fan.