Sylvester Stallone e la moglie ci ripensano: stop al divorzio

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin hanno deciso di bloccare il divorzio e dare una nuova possibilità al loro matrimonio. La notizia della riconciliazione dei due arriva ad un mese circa dall’annuncio del divorizio, chiesto dalla Flavin ad Agosto dopo ben 25 anni di matrimonio.

Le voci della fine della relazione di una delle coppie più longeve di Hollywood sono iniziate quando Stallone ha coperto il tatuaggio del volto della moglie, che aveva da anni sul braccio, con quello di un cane. Inizialmente il portavoce aveva tentato di negare la crisi, dicendo che il tatuaggio era diventato irrecuperabile e doveva essere coperto, ma pochi giorni dopo Jennifer ha fatto richiesta di divorzio.

Secondo quanto confermato da una fonte vicina alla coppia alla rivista americana People, l’ex modella 54enne sarebbe ora “molto più felice“. “Ha passato del tempo con Sly (il soprannome di Stallone, ndr) e stanno lentamente cercando di venirne a capo. La comunicazione è stata un problema in passato, ma sono entrambi pronti a lavorare per comunicare meglio“.

“Sono fantastici insieme quando sono felici“, aggiunge la fonte. “I loro amici non si possono immaginare che arrivino a divorziare. Sembra davvero che saranno in grado di sistemare le cose. Tutti sono felici che stiano dando una seconda possibilità al loro matrimonio“. La fonte afferma che la richiesta di divorzio presentata da Jennifer è stata un campanello d’allarme per Stallone.

La donna avrebbe chiesto il divorzio perché sentiva di non avere altre opzioni. “Si sentiva inascoltata, e molto frustrata. Aveva detto a Sly che avrebbe chiesto il divorzio, ma lui sembrava non crederle, ed è stato uno shock per lui“. Pare che l’attore 76enne non avesse alcuna intenzione di porre fine al matrimonio, e che si sia impegnato per riconquistare la moglie. “Vogliono tenere la loro famiglia unita“, aggiunte la fonte. La coppia condivide tre figlie adulte: Scarlet, 20 anni, Sistine, 24 anni, e Sophia, 26 anni.