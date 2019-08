Svelata la dieta alimentare di Kate Middleton, la duchessa si cimenta ai fornelli per la sua famiglia

Kate Middleton ad oggi ricopre numerosi ruoli, infatti la duchessa di Cambridge è madre di 3 figli, moglie del principe William, ed molto attiva nei ruoli di rappresentanza della corona reale. Una vita attiva dunque, quella della duchessa, che riesce a coniugare con enorme maestria, sia la sua vita lavorativa, ma anche quella di famiglia.

Non appare un segreto che Kate sia da sempre una vera sostenitrice dell’alimentazione salutare e sana, e ne è dimostrazione il suo fisico invidiabile, nonostante le 3 gravidanze. Tuttavia, ciò che non tutti conoscono è la vera passione per la cucina da parte di Kate; la duchessa ama prepararsi personalmente le proprie pietanze, e di riflesso, prepararle anche per la sua famiglia.

Addirittura anche il principe Harry, spesse volte, prima di prendere in sposa Meghan Markle, si recava molto volentieri nell’appartamento di Kensington Palace di Cambridge (sede di residenza di William e Kate), per cenare insieme alla famiglia, e gustare il pollo arrosto preparato dalla duchessa in persona.

A confermare il tutto è stata la chef di Kensington Palace, Carolyn Robb, che ha dichiarato in un intervista: “Kate cucina molto anche adesso, arriva da un ambiente normale, da una casa normale, in cui cucinava sempre da sola. Un fatto confermato anche dal Principe William, al quale ho sempre sentito dire che adora passare il tempo con la sua famiglia.”

Il regime alimentare di Kate appare quindi semplice, ma allo stesso tempo ricco e completo: infatti al mattino la duchessa inizia sempre la sua giornata con un energico quanto sostanzioso centrifugato di spirulina, cavolo, spinaci, lattuga romana, coriandolo e mirtilli. A pranzo invece predilige alimenti altamente antiossidanti, e tante insalate per idratare la pelle; una fonte anonima infatti ha affermato che spesso Kate viene paparazzata dai fotografi mentre si reca personalmente al mercato per comprare prodotti di prima qualità.

Quando invece si arrivare all’ora di cena, Kate ama preparare per la sua famiglia il suo vero cavallo di battaglia, il pollo arrosto; infatti la corrispondente Katie Nicholl, durante un’intervista su “Vanity Fair“, ha dichiarato: “La sera si rilassa, cucinando la cena preferita di William, il pollo arrosto“.

Inoltre non appare essere solo il pollo arrosto il suo vero asso nella manica; Kate infatti se la cava molto bene anche nel preparare il suo chutney speziato al curry, che riscontra notevole successo. In ultimo, la duchessa di Cambridge si concede molto volentieri la sera un buon bicchiere di vino bianco.