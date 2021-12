Svaligiato appartamento a Milano di Tommaso Zorzi

Non è passato molto tempo dalle dichiarazioni fatte da Tommaso Zorzi sulla nuova edizione del “Grande Fratello Vip“. Essendo il ragazzo il vincitore della passata edizione, senza dubbio il parere conta molto, soprattutto per quanto riguarda l’andamento delle relazioni nella casa. Ecco infatti cosa ha dichiarato in merito: “C’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte […]È brutto quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli e poi si creano delle situazioni che da fuori uno guarda con quella roba di dire io voglio vedere questa fino a che punto arriva“.

Putroppo per il noto conduttore di “Drag Race Italia” oggi ritorno a parlare di lui ma su una notizia ben più triste. Stando a quando riportato dal profilo Instagram “Whoopsie“, pare che Zorzi abbia subito un furto nel suo appartamento a Milano, mentre il ragazzo era fuori città, precisamente stava trascorrendo qualche giorno di vacanza a Taormina.

Tommaso Zorzi: rubate borse Hermes e Birkin

Non si conoscono ancora i dettagli ma quello che appare certo è che dei ladri sono entrati in casa mentre il conduttore era assente, rubando oggetti anche di cospicuo valore, come alcune borse della collezione di Hermes e Birkin, dal valore anche di migliaia di euro. Insomma bottino di tutto rispetto.

A dare conferma dell’accaduto ci pensa anche lo stesso Zorzi, che in una comunicato ufficiale su Instagram scrive: “Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento“.

La polizia si è infatti adoperata per rintracciare i malviventi e restituire a Zorzi la refurtiva. Non resta che attendere il decorso delle indagini, sperando che tutto venga restituire all’ex gieffino.