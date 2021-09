Sul red carpet di Venezia, Elisabetta Gregoraci bisticcia con una fan: pioggia di polemiche

Da quando è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è costantemente al centro del gossip, soprattutto per la sua storia d’amore con l’ex marito Flavio Briatore che sembra non sia mai finita davvero, a dispetto di quanto da lei più volte dichiarato, ovvero che è rimasto un grande affetto e l’amore per il loro unico figlio Nathan Falco.

Ma stavolta non si parla di Elisabetta Gregoraci né per la relazione con Briatore, né per i gioielli costosissimi che indossa, e neanche per le vicende legate alla sua permanenza nella Casa del GF Vip 5. La show-girl calabrese, infatti, è stata letteralmente sommersa dalle critiche per un episodio avvenuto sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia che non le rende affatto onore.

Bisticcio a Venezia per Elisabetta Gregoraci: sul red carpet risponde male a una fan

Tutto è cominciato quando Elisabetta Gregoraci si apprestava a calcare il celebre tappeto rosso con un meraviglioso abito azzurro. In un filmato, si vede che una signora – chiaramente una sua fan – le dice in maniera bonaria: “Fai le cose giuste però eh”. Una frase che non è andata già all’ex gieffina, la quale si è rivolta in modo tutt’altro che carino alla donna, che peraltro aveva una certa età e poteva essere, se non sua madre, quanto meno sua zia.

“Ma cosa vuole?” ha polemizzato seccamente la Gregoraci, voltando le spalle stizzita e lasciando di stucco la fan. Ovviamente il video che riprende la scena ha fatto subito il giro del web scatenando le reazioni più disparate. La maggior parte degli utenti dei social, va detto, si sono scagliati contro l’ex lady Billionaire.

L’hanno accusata infatti di essere maleducata e presuntuosa, talmente convinta e presa da stessa da non considerare affatto le buone maniere nei confronti di chi non abbia la sua stessa fama o i suoi stessi soldi. Per adetto, però, Elisabetta Gregoraci non ha replicato in alcun modo alle accuse, né tanto meno si è scusata per il suo comportamento sgradevole.