Su "Chi" il bacio appassionato tra Elodie e il nuovo fidanzato: che fine ha fatto Marracash

Elodie Di Patrizi e Marracash, il noto rapper con cui stava da un paio d’anni, si sono effettivamente lasciati, ma non solo: la cantante ex di Amici ha una nuova fiamma con cui è stata paparazzata più volte a Milano, dove vivono entrambi. Il settimanale “Chi” aveva già svelato la sua identità quando lo aveva fotografato con Elodie fuori da un locale del capoluogo lombardo, ma la storia è stata confermata solo dagli scatti più recenti che vedono la coppia baciarsi.

Ma andiamo con ordine. Il ragazzo bellissimo e misterioso avvistato – e fotografato sempre dai paparazzi di “Chi” – un paio di volte assieme a Elodie si chiama Davide Rossi ed è un ex modello di successo che oggi lavora nel settore marketing di Armani. Davide è stato visto anche entrare e uscire da casa della cantante con un borsone in mano, ma la prova definitiva della storia tra i due sono le foto pubblicate sul giornale di Alfonso Signorini uscito in edicola mercoledì 10 novembre.

Elodie ha un nuovo fidanzato bello e modaiolo: l’addio a Marracash

In copertina, infatti, campeggiano gli scatti che ritraggono Elodie Di Patrizi in auto con Davide Rossi, che è alla guida, mentre si scambiano un lungo e appassionato bacio che lascia poco spazio all’immaginazione. Il giornale fa sapere che le foto sono state fatte all’aeroporto di Milano, dove l’altro giorno l’ex modello ha accompagnato la cantante diretta in Puglia, per la precisione a Bari, dove sta girando il suo primo film da attrice che si intitola “Ti mangio il cuore”.

A questo punto appare evidente quello che si sospettava ormai da tempo, ovvero che Elodie e Marracash si sono lasciati dopo una crisi che era parsa evidente già lo scorso settembre, quando in un’intervista la ragazza aveva definito stimolante ma “difficile” la sua relazione col noto rapper.

I due si erano conosciuti in occasione della loro hit “Margarita” e da quel momento avevano fatto coppia fissa. Da tempo ormai le loro – seppur rare – apparizioni pubbliche in coppia si erano diradate fino a scomparire, e i baci di Elodie al nuovo compagno sanciscono ufficialmente una rottura che era ampiamente nell’aria.