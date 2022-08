Striscia la Notizia, il Gabibbo si toglie la maschera: svelata finalmente l’identità: è famosissimo

Ascolta questo articolo

Chi guarda spesso la tv e in particolare le Reti Mediaset sicuramente conoscerà il personaggio del Gabibbo. Si tratta di uno dei personaggi storici della tv italiana, che è stato ideato da Antonio Ricci per il programma Striscia la Notizia che va in onda ogni sera su Canale 5. Il Gabibbo nel corso della storia televisiva ha preso parte a numerosi programmi tra cui Veline, Velone, Cultura moderna e Paperissima Sprint. Proprio in quest’ultimo programma solitamente è lui a lanciare i filmati curiosi che vengono trasmessi.

Gabibbo è una parola genovese ed era il titolo che i marinai genovesi davano agli scaricatori del porto di Massaua, nome diffuso che significava Amato. Come si vede quindi dietro il nome del personaggio c’è anche una storia, e quando è stato ideato la produzione Mediaset di Antonio Ricci ha pensato davvero a qualcosa di particolare. Ma in molti in questi anni si sono chiesti chi si celi dietro la maschera e il vestito del Gabibbo. Ve lo sveliamo qui sotto.

Chi si cela sotto al Gabibbo

Gabibbo nel corso del tempo è diventato un termine spregiativo per definire coloro che vivono in Liguria ma appartengono al meridione. Viene considerato un termine ligure per definire “il terrone”, quindi tutte quelle persone che provengono dal Sud Italia. Una guida francese dà una spiegazione migliore del termine.

In sostanza il Gabibbo “non ha connotazioni sprezzanti, ma parrebbe essere più vicino alla sua radice araba hhabib, ‘burlone'” – così fa sapere la guida francese Le Petit Futé Gênes. Bisogna ricordare che il Gabibbo è stato l’unico personaggio tv a vincere il Telegatto nel 1991. Adesso vediamo chi lo interpreta.

Sotto la maschera del Gabibbo in realtà di nasconde Rocco Gaudimonte, ed è proprio lui che effettuva le movenze per cui Gabibbo è diventto famosissimo. Il personaggio viene doppiato da Lorenzo Beccati, che riesce a produrre appunto l’iconica voce che caratterizza il Gabibbo e per il quale appunto egli è diventato noto a tutti gli italiani.