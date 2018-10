Storia d’amore segreta per Francesco Monte: si accende il mistero al Grande Fratello Vip 3

L’amore non dovrebbe mai interferire con i propri progetti lavorativi e Francesco Monte questo lo sa bene. Da svariati giorni un succoso gossip si sta divulgando a macchia d’olio in rete. L’influencer Ivano Marino, dopo esser stato autorizzato dal direttore di Chi Alfonso Signorini, avrebbe fornito ulteriori dettagli su un pettegolezzo riguardante il concorrente del GF Vip 3 Francesco Monte.

Lo scoop orbita intorno ad una coppia segreta, che si cela dietro i protagonisti del Grande Fratello Vip 3 e che sembra stia tentando in tutti i modi di restare lontana dalle telecamere. A convalidare l’esistenza di questa presunta coppia top secret, un’ulteriore conferma arrivata nelle ultime ore dall’assistente del direttore del settimanale Chi.

Secondo l’informatissimo braccio destro di Alfonso Signorini, il 28enne pugliese dalla sublime bellezza avrebbe una relazione in corso di svolgimento con una ragazza che si trova al di fuori della casa di Cinecittà. Da tempo i due presunti innamorati avrebbero avviato una bollente liason amorosa, ma l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si starebbe tenendo tutto per sé.

Non ha fatto grandi annunci prima di intraprendere la sua avventura nel reality show di Canale 5. Sussiste l’ipotesi che Francesco Monte non volesse agitare gli animi del pubblico solo per qualche uscita galante e disimpegnata.

Poiché non ci è dato sapere se la presunta love story in questione sia il frutto della fantasia dei giornalisti di gossip, basandoci su queste informazioni emerse, tutte le dinamiche interpersonali che sino alla presente giornata sono avvenute fra Giulia Salemi e Francesco Monte, starebbero perdendo di credibilità e rappresenterebbero solo una finzione televisiva.

Potrebbe anche darsi che il 28enne tarantino preferisse evitare di contaminare l’ambiente lavorativo con un insignificante flirt di una notte. Forse l’ex chiacchierato naufrago de L’Isola dei Famosi non intende perdere di vista i propri obiettivi televisivi e professionali? I telespettatori del Grande Fratello Vip 3 restano in attesa di conferme o smentite dal diretto interessato.