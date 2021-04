Storia al capolinea tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: lo zampino di Ida Platano

Si erano giurati amore pochi mesi fa nello studio di “Uomini e Donne”, ma la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sembra già essere giunta al capolinea. La dama e il cavaliere del trono over, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione e viversi fuori il loro amore. Loro che si sono prima persi e poi ritrovati, soprattutto dopo che Riccardo preferì Ida a Roberta.

La relazione tra Guarnieri e la Platano è poi terminata, il bel tarantino è tornato nel programma e si è concesso una nuova opportunità con la Di Padua andando via con lei, tra sedute al centro studio e petali rossi. Insomma una scelta in piena regola, stile trono classico. Adesso però gli indizi social lasciano trasparire che una bufera si è abbattuta sulla coppia.

Inizialmente Riccardo e Roberta condividevano sui loro rispettivi profili Instagram, momenti di vita vissuta, scene quotidiane, dediche d’amore, ma ora tutto tace. Ma non è finita qui, c’è un’altra prova inconfutabile che fa pendere verso la rottura: la Di Padua ha cancellato dal suo profilo tutte le foto nelle quali appariva insieme a Guarnieri.

I diretti interessati non hanno né confermato né smentito le voci sul loro conto. É pur vero che quando si compie un gesto del genere è perché per davvero qualcosa è accaduto. La rottura potrebbe corroborare la tesi dei più scettici, i quali hanno sempre pensato che quella tra Roberta e Riccardo fosse solo una storia strappa like, utile per ottenere un ritorno mediatico.

A proposito di ritorni, Ida ha nuovamente messo piede nello studio di “Uomini e Donne” e in tanti, sono pronti a scommettere che Riccardo tornerà per corteggiarla. Che l’intento della Platano sia proprio quello di attirare in qualche modo l’attenzione del suo ex affinché torni da lei, adesso che ha detto addio a Roberta? Insomma, le congetture sono tante e non resta che attendere i prossimi sviluppi.