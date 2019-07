Stop ai concerti per Stevie Wonder: il cantante subirà un trapianto di rene a settembre

Leggenda della musica Pop, Stevie Wonder, una vera icona del mondo musicale, ha da poco compiuto 69 anni ed ha alle spalle un bagaglio artistico da far invidia. Durante il suo concerto del British Summer Time ad Hyde Park, a Londra, il cantante, dopo aver cantato il suo intero repertorio, si esibisce con “Superstition” e solo dopo aver terminato quest’ultima canzone fa un annuncio importante circa il suo stato di salute.

Stevie infatti annuncia che a settembre subirà un trapianto di rene, dunque sarà costretto ad annullare alcune date dei suoi concerti, per cause di forza maggiore. Il cantante ha deciso di annunciare personalmente e pubblicamente la decisione di sottoporsi all’operazione, principalmente per eliminare le voci infondate che già correvano da parte degli haters. Recentemente, a causa di un’insufficienza renale, il cantante era infatti entrato in dialisi.

“Farò ancora tre concerti e poi una pausa, dovrò subire un intervento chirurgico. Mi verrà trapiantato un rene alla fine del prossimo mese di settembre“, ha spiegato il cantante, aggiungendo: “Sono venuto qui per testimoniarvi il mio amore e ringraziarvi del vostro. Non date retta alle voci che sentite. Sto bene“. Il cantante ha più volte di fatto rimarcato di essere in salute, ma avendo trovato un donatore compatibile ha preferito sottoporsi all’operazione il più in fretta possibile.

A seguito di queste parole una vera ondata di applausi è arrivata nei confronti del cantante che ha deciso di aprirsi al suo pubblico, che da sempre lo ha sostenuto e amato. Il concerto è stato un vero successo, il cantante ha omaggiato molti cantanti di spessore internazionale, come John Lennon, Aretha Franklin e Marvin Gaye.

La serata si è svolta nel migliore dei modi, un evento davvero gioioso dove i fan hanno potuto rivivere le emozioni delle canzoni che hanno reso celebre il cantante, come per esempio “You Are the Sunshine of My Life” ed anche “Living for the City“. In molti infatti hanno avuto modo di constatare che l’artista sembrava davvero al top della forma nonostante l’annuncio del trapianto renale, quindi con ogni probabilità c’è da sperare in un rapido ritorno al mondo musicale di Stevie.