La notizia di Stephanie Matto sta facendo immediatamente il giro del web. L’influencer, conosciuta soprattutto per aver preso parte al reality show “90 Day Fiancé” che segue le coppie degli Stati Uniti che hanno richiesto o ricevuto un visto K-1, ha rivelato di guadagnare migliaia di dollari in maniera piuttosto particolare.

Come riportato testualmente dal sito “Insider” Stephanie, con vari video su TikTok, ha rivelato di guadagnare migliaia di dollari semplicemente mettendosi al sole e vendendo il suo sudore a circa 500 dollari, messi appositamente in dei piccoli barattoli: “Tutto ciò di cui hai bisogno sono bottiglie, sole e sederti come un acero per ore!”.

A “LADbible“, un editore digitale britannico, l’influencer ha rivelato che il suo sudore proviene principalmente da una parte del suo corpo: “Mi piace definirmi l’acero umano e il seno suda la mia linfa: mi siedo lì e raccolgo la mia linfa allo stesso modo di un acero”.

I precedenti guadagni di Stephanie Matto

Alla tiktoker però la fantasia non manca, è già in passato ha fatto discutere per i suoi guadagni piuttosto discutibili. Infatti in passato ha rivelato come Stephanie guadagnasse migliaia di dollari al mese venendo barattoli dei suoi peti a circa 1300 dollari a pezzo, arrivando a guadagnare fino a 60mila dollari a settimana e diventando una vera e propria celebrità sui social network.

Una trovata piuttosto bizzarra quella dedicata alle flautenze, che però le stava facendo rischiare la vita. Difatti come dichiarato dalla stessa Stephanie, verso l’inizio del 2022, è stata portata d’urgenza in ospedale con dolori al petto che temeva fossero sintomi di un attacco di cuore a causa dell’assunzione di troppi fagioli: “Pensavo di avere un ictus e che questi fossero i miei ultimi momenti. Stavo esagerando. Ricordo che in un giorno ho mangiato circa tre frullati proteici e un’enorme ciotola di zuppa di fagioli neri”.