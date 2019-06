Stephan Weiler, il vero Simone Coppi, parla di Eliana Michelazzo: "Ha bisogno di curarsi"

Negli ultimi mesi Stephan Weiler, conosciuto come “Mister Svizzera 2008“, ha fatto parlare di sé per essere stato, a sua insaputa, il volto di Simone Coppi, il presunto uomo sposato con Eliana Michelazzo per ben dieci anni. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, dopo la vicenda di Pamela Prati, ha rivelato di non aver mai incontrato il marito.

Il malcapitato Stephan Weiler, sin dalle sue prime ospitate negli studi di “Live – Non è la D’Urso“, ha mostrato tutta la sua incredulità per la vicenda capitata ai suoi danni. Ora il modello, intervistato dal settimanale “Spy” ideato dal giornalista Alfonso Signorini, tocca nuovamente l’argomento di Simone Coppi svelando altri dettagli su questa situazione.

Le parole di Stephan Weiler al settimanale “Spy”

Inizialmente il modello svela che immaginava fosse uno scherzo, ma quando gli è stato detto che non lo era si è arrabbiato. Ammette che la sua paura più grande era legata alla sfera privata, poiché aveva il timore che la sua fidanzata non credeva alla sua versione dei fatti. Svela di aver avuto, inoltre, timori anche per la sua situazione lavorativa, dal momento che nel suo paese richiedono la totale assenza di ombre.

Successivamente ha parlato della situazione psicologica di Eliana Michelazzo: “La prima volta che l’ho incontrata mi è sembrata una persona insicura. Ma d’altro canto non potevo nemmeno credere che si fosse presa questo ruolo della vittima e non c’entrasse nulla. Non posso credere che non abbia avuto dubbi e non abbia sospettato di essere stata ingannata”.

Nei giorni scorsi, Eliana Michelazzo ha rivelato, sul proprio profilo Instagram, che Stephan Weiler ha fatto un passo indietro decidendo di non denunciarla. Tuttavia, il modello intervistato al settimanale “Spy” dichiara di stare studiando il da farsi e se scopre che l’ex corteggiatrice abbia seriamente a che fare con questa truffa, passerà alle denunce.

Infine, il modello ha risposto all’ultima dedica amorosa fatta da Eliana sui social dichiarando che se la donna crede davvero di essere stata sposata con lui o lo ha creduto per dieci anni, e su questo ha i suoi dubbi, le suggerisce con il cuore di farsi aiutare da uno specialista per cancellare tutto e ricominciare a vivere.