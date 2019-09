Stella Bossari, la figlia di Daniele e di Filippa Lagerback al lavoro con la mamma

Stella Bossari è diventata la nuova protagonista del web. Figlia di Daniele Bossari e di Filippa Lagerback, ha recentemente partecipato, insieme alla sua mamma Filippa, ad una nuova campagna beauty, prestando il suo volto. Il suo primo lavoro da testimonial è stato un grande successo, come hanno dimostrato le prime immagini che sono circolate e dal post che proprio mamma Filippa ha pubblicato su Instagram piena di orgoglio.

Le due sono state scelte dal brand Korff per rappresentare una nuova linea di bellezza, chiamata MIA, che è stata creata in collaborazione con gli studenti del master del Sole 24 Ore Comunicazione, digital media e social strategy. Si tratta di un progetto che è interamente dedicato alle Millennials, con lo scopo di cogliere i desideri e le passioni di questa nuova generazione.

Questa nuova linea è stata pensata per essere adatta a un momento di condivisione tra mamma e figlia adolescente, per potersi confrontare, per dialogare e per capirsi meglio. Gli scatti della campagna sono stati effettuati dell’influencer e fotografa Nima Benati e hanno un’estetica molto social. La linea propone dei prodotti cruelty-free, vegan, con estratti botanici e ricchi di vitamine e principi attivi derivati da fiori.

Questa campagna ha anche un risvolto benefico. Infatti supporterà l’Olivia Hope Foundation, una ragazza morta di cancro. Per quanto riguarda invece Stella, lei ha 16 anni ed è l’unica figlia del conduttore Daniele Bossari, nata dalla sua lunga storia d’amore con Filippa Lagerback.

Per tanto tempo la ragazzina è stata lontana dalle luci dei riflettori; la sua prima apparizione in tv è però arrivata circa 2 anni fa, nel momento in cui è entrata a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare il suo papà. Successivamente, Stella ha aperto il proprio profilo Instagram ed è diventata un’influencer molto seguita, con uno stile sobrio ed elegante.