Stefano Sala cotto di Benedetta Mazza. Interviene la fidanzata: "Ho molte cose da dirgli ma non entrerò al GF"

Le rivelazioni di Alfonso Signorini su un’eventuale coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 sembrano aver trovato fondamento visto che Stefano Sala e Benedetta Mazza sono, ogni giorno, sempre più in sintonia. Nelle scorse ore addirittura il modello ha fatto un confessionale dove ha svelato di essere piuttosto confuso su Benedetta.

“Non capisco più niente. Ho paura che possa diventare qualcosa di più” ha infatti svelato Stefano visibilmente in difficoltà e aggiungendo che in lui il sentimento di amicizia per la Mazza si sta tramutando in qualcosa di più forte. Peccato però che il modello è fidanzato e ha intrapreso anche una convivenza con la sua ragazza la quale, ascoltate le sue parole, non ha di certo preso bene le sue confessioni.

In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano infatti Dasha Dereviankina – fidanzata di Stefano – ha raccontato di avere molte cose da dirgli ma di non avere nessuna intenzione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip davanti alle telecamere. Oltretutto prima dell’ingresso di Stefano nella casa più spiata d’Italia, Dasha lo aveva avvertito che l’avrebbe lasciato se lui le avesse mancato di rispetto.

“Se succederà qualcosa, me ne renderò conto: dentro la Casa è impossibile nascondere le cose” ha infatti chiosato la fidanzata di Stefano rivelando che non perdonerebbe nessun comportamento ambiguo da parte del suo fidanzato. La ragazza comunque ci ha tenuto a precisare di non avere nulla contro Bendetta Mazza in quanto single e libera di comportarsi come vuole, ma sta al proprio fidanzato avere rispetto per la compagna.

Non ci resta dunque che attendere per vedere come evolverà questa storia ma soprattutto come si comporterà Stefano nei confronti della sua ragazza. Nelle ore scorse anche Benedetta Mazza ha fatto capire al modello che quando si sbaglia bisogna assumersi le proprie responsabilità e pagarne le conseguenze.