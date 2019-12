Stefano Laudoni e Giorgia Crivello si sposano

Stefano Laudoni è lo storico ex fidanzato di Valentina Vignali. La coppia è stata insieme tra alti e bassi quattro anni, fino al novembre del 2017, momento in cui i due hanno annunciato attraverso i social network l’improvvisa separazione. Stefano e Valentina non si sono certamente lasciati in maniera positiva: numerose sono state le frecciatine e i forti scontri social tra gli ex fidanzati.

La giocatrice di basket ha poi speso parole particolarmente critiche nei confronti dell’ex compagno durante la permanenza nella casa de “Il Grande Fratello 16” (programma televisivo in cui ha partecipato lo scorso anno), costringendo Stefano ad intervenire con dei provvedimenti legali per tutelarsi dalle pesanti accuse nei suoi confronti.

Stefano, noto cestista professionista, ha poi avuto alcuni flirt: con la celebre “Bona sorte” di “Avanti un altro” Francesca Brambilla e con l’ex corteggiatrice del programma televisivo “Uomini e Donne” Jennifer Casula. Da un anno il giocatore di basket sembra aver ritrovato la serenità sentimentale accanto alla milanese Giorgia Crivello, che in passato era stata vista insieme al pilota di Moto GP Valentino Rossi (attualmente fidanzato con Francesca Sofia Novello).

Le cose tra i due sembrano procedere per il meglio, come testimoniano i numerosi scatti pubblicati sui loro profili Instagram in cui si mostrano affiatati ed innamorati, tanto che Stefano ieri sera ha sorpreso la sua fidanzata con una romantica dichiarazione d’amore.

In un locale, circondati dagli amici in comune e dai parenti, il giocatore di basket si è inginocchiato ed ha chiesto alla sua Giorgia di diventare sua moglie o, come ha detto lui, la “sua principessa”. Il cestista ha confessato alla ragazza i suoi sentimenti e l’intenzione di volerla sposare. Lei visibilmente emozionata e sorpresa ha accettato la proposta di matrimonio e di passare la vita insieme al suo Stefano, tra la gioia di parenti ed amici.