Stefano D’Orazio, le prime struggenti parole della moglie Tiziana Giardoni: "Sarò forte come avresti voluto"

Stefano D’Orazio ci ha lasciati lo scorso 6 novembre a causa di complicanze in seguito al contagio da Coronavirus. Un grande perdita per il mondo della musica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato, come dimostrano i moltissimi messaggi di affetto e stima arrivati per lui.

Il batterista dei Pooh si era sposato con Tiziana Giardoni nel 2017, dopo 10 anni al suo fianco, e ora è proprio lei che ha deciso di scrivere sul suo profilo Instagram parole che hanno profondamente commosso. Fino a questo momento la moglie di D’Orazio non aveva trovato la forza per rilasciare dichiarazioni.

Stefano D’Orazio, le parole d’amore della moglie Tiziana

Un post che dimostra quanto fosse forte il loro legame e quanto dolore stia provando in questo momento Tiziana, costretta a dire addio ad un uomo che per lei ha rappresentato – e rappresenta tutt’ora – un amore assoluto e totalizzante: “Sarò forte così come avresti voluto .. mi prenderò cura di me perché questo è quello che volevi .. Continuerò a sorridere perché tu amavi il mio sorriso .. Porterò avanti i tuoi progetti perché hai speso tutte le tue energie per completarli” scrive la Giardoni facendo sicuramente scendere una lacrima ai suoi followers, e non solo.

Dopo queste parole che cercano disperatamente e in qualche modo di infondere una forza per andare avanti, Tiziana ammette però di non essere ancora del tutto pronta per continuare la sua vita senza Stefano: “Ma dammi del tempo amore mio grande .. non riesco a sopportare la tua assenza .. non ce la faccio .. sento tanto dolore .. e ho il cuore a pezzi .. non mi bastano i ricordi .. mi manca il tuo respiro .. la tua allegria .. le tue carezze .. mi manca l’aria .. mi manca la forza .. mi manchi tu!”.

Stefano e Tiziana si sono conosciuti nel 2007 e 10 anni più tardi hanno deciso di sposarsi. Era il 12 settembre, giorno del compleanno di D’Orazio, quando celebrarono il loro matrimonio e il musicista volle come testimone di nozze Barbara D’Urso, come anche lei stessa ha ricordato sui social.